Trump kan ha undvikit skatt i åratal

USA. Republikanernas presidentkandidat Donald Trump kan ha sluppit att betala inkomstskatt i nästan två decennier, efter stora förlustaffärer under 1990-talet, rapporterar The New York Times. Trumps kampanjstab svarar genom att anklaga tidningen för lagbrott. Förra månaden fick The New York Times reporter Susanne Craig ett brev med, skulle det visa sig, i högsta grad explosivt innehåll. Brevet innehöll dokument hämtade ur Donald Trumps deklaration för inkomståret 1995. Dokumenten, som tidningen nu offentliggör, visar att Trump för detta år deklarerade en förlust på 916 miljoner dollar, eller motsvarande nästan åtta miljarder kronor.

Misslyckade affärer

Skattexperter som på The New York Times uppdrag har granskat dokumenten säger till tidningen att förlusten kan ha gjort det möjligt för Trump att helt undvika att betala federal inkomstskatt på motsvarande belopp under en period av 18 år. Han har alltså kunnat tjäna mer än 50 miljoner dollar, över 400 miljoner kronor, om året utan att behöva skatta. Enligt tidningen berodde Donald Trumps miljardförlust 1995 på misskötsel av tre kasinon i Atlantic City, misslyckade affärer i flygbranschen och ett dåligt tajmat köp av Plaza-hotellet på Manhattan i New York.

Jobbar åt Clinton

Trumps stab varken bekräftar eller dementerar att den republikanske presidentkandidaten sluppit att betala skatt. Men i ett uttalande skriver den att The New York Times kommit över dokumenten på ett olagligt sätt. En av Trumps advokater säger även till tidningen att själva publiceringen är olaglig. Trumplägret hävdar även att rapporteringen är ytterligare ett bevis för att The New York Times i själva verket arbetar åt Trumps demokratiska rival Hillary Clinton. Dessutom påpekas att Trump under årens lopp har betalat "hundratals miljoner dollar" i bland annat fastighetsskatter och arbetsgivaravgifter. "Donald Trump är en exceptionellt framgångsrik affärsman som har följt lagen och skapat tiotusentals jobb åt amerikaner", heter det i uttalandet.

Har vägrat

Trump har, till skillnad från tidigare amerikanska presidentkandidater, vägrat att offentliggöra sina deklarationer, vilket förstås hans motståndare tagit fasta på. Under den första presidentvalsdebatten i måndags anklagade Clinton Trump för bristande finansiell öppenhet. Hon påstod att han inte betalat federal inkomstskatt under slutet på 70-talet, något som Trump sade gjorde honom "smart". Hillary Clinton var även snabb med att kommentera The New York Times avslöjande. Trump har "uppenbarligen sluppit att betala skatt i nästan två decennier - samtidigt som tiotals miljoner arbetande familjer betalade sina skatter", skriver hon på Twitter.

TT