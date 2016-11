Kurdisk strateg: Kamp mot IS hårdnar

Irak. Terrorgruppen IS kommer att bjuda mycket våldsammare motstånd under nästa fas i slaget om storstaden Mosul i Irak. Hela bostadsområden kommer att jämnas med marken vid angreppen eftersom IS förberett med försåtsminering, enligt en kurdisk militärstrateg.

Masrour Barzani, chef för den kurdiska regionala regeringens säkerhetsråd, förutspår att kampen mot IS är långt ifrån över även om man lyckas driva ut terrorgruppen ur Mosul.

– Striderna mot Isis (en annan förkortning för IS) kommer att pågå under lång tid. Inte bara militärt utan även ekonomiskt och ideologiskt, säger han i en intervju med nyhetsbyrån Reuters.

Barzani berättar att irakiska styrkor har haft snabba framgångar med att driva ut IS-krigare från östra Mosul sedan kurdiska peshmergaenheter brutit igenom terrorgruppens första försvarslinjer.

– Allteftersom de blir mer desperata och omringade kan vi vänta oss att de kommer att strida allt våldsammare.

IS har under de tre veckor slaget om Mosul pågått använt sig av drönare med sprängmedel, artillerigranater fyllda med klor- och senapsgas och högeffektiva krypskyttar. Kurdiska styrkor har förstört över 50 bilbomber, enligt Barzani.

Han varnar för att slaget om västra Mosul kommer att bli mer komplext på grund av dess många trånga gränder och gator där det inte går att använda stora militärfordon. Barzani pekar också på att fienden är beredd att strida in i döden för att försvara vad IS betraktar som "huvudstad" i den irakiska delen av sitt så kallade kalifat.

FAKTA Bakgrund: Huvudaktörerna i slaget om Mosul Islamiska staten (IS) IS intog Mosul i juni 2014, i samband med sin stora offensiv i Irak och Syrien. Sedan dess har den sunniextremistiska terrorgruppen styrt miljonstaden med järnhand. Har mellan 3 500 och 7 000 stridande i staden, beroende på vem man frågar. Irakiska regeringsstyrkor Den shiitiskt dominerade irakiska regeringen i Bagdad leder insatsen för att ta tillbaka Mosul från IS. Med omkring 30 000 soldater till sitt förfogande hoppas premiärminister Haider al-Abadi kunna återta kontrollen över Iraks näst största stad. Har stöd av en internationell, USA-ledd allians. USA Den amerikanska militären påbörjade flygbombningar mot IS-mål i Irak i augusti 2014, två månader efter det att IS intagit Mosul. Med den nuvarande insatsen säger sig USA vilja bidra till nationell och regional stabilitet. Turkiet Stödjer kurdiska peshmergasoldater utanför Mosul och har beskjutit IS-positioner nära staden. Irakiska regeringen fördömer Turkiets närvaro i landet. Peshmergastyrkor Får militärt stöd från USA och spelar en central roll i striderna mot IS. Vill säkra det kurdiska regionala självstyrets gränser och skydda den kurdiska befolkningen i Mosul och Nineveh. Milisgrupper En brokig skara som organiseras under paraplyet Folklig mobilisering, al-Hashd al-Sha'bi. Väpnade, mestadels shiamuslimska grupper som i många fall får stöd av Iran. Miliserna har också stöd av regeringen i Bagdad. Flera av shiamiliserna har tidigare begått grova övergrepp i samband med operationer mot IS-kontrollerade sunnidominerade städer. Läs mer

TT-Reuters