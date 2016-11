Så blir Vita huset - med Clinton

USA. Kommer USA att välja en erfaren alliansbyggare eller en politisk outsider med isolationistisk agenda? Ett Vita huset där Hillary Clinton basar lär skilja sig dramatiskt från Donald Trumps förväntade styre.

För demokraten Hillary Clinton har den gedigna erfarenheten från tiden som första dam, senator och utrikesminister varit både en fördel och en belastning detta valår, där många väljare velat markera gentemot etablissemanget i Washington. Men eftersom hon levt i offentligheten så länge är det lite lättare att sia om hur hon skulle styra USA.

I stort tror statsvetare på en fortsättning på partikamraten Barack Obamas politik, hon har trots allt suttit i hans regering.

Clinton vill förverkliga Obamas dekret på invandringsområdet, och skapa en väg ut ur skuggorna för USA:s miljontals papperslösa migranter - en reform hon lovat att lägga fram under sina första hundra dagar. Hon vill också behålla den omtvistade sjukförsäkringsreformen Obamacare - men "förbättra" den.

Vill lyfta medelsklassen

Clintons profilfråga är att lyfta landets hårt prövade medelklass, bland annat genom tolv veckors betald sjuk- eller föräldraledighet, höjd minimilön, stora infrastrukturbyggen, skärpta vapenlagar och satsningar på småföretagare och klimatsmarta energijobb. På utrikesområdet, Clintons främsta gren, lovas stärkta samarbeten med Nato och alliansen som bekämpar terrorrörelsen IS, samt seger över just IS.

Under valrörelsen har USA:s frihandelsavtal som Nafta, Stillahavsavtalet TPP och det ännu ej färdigförhandlade TTIP fått stor uppmärksamhet. Donald Trump, men även liberaler som Bernie Sanders, är kritiska till avtalen som de hävdar dödar amerikanska jobb. Clinton, tidigare mer av en frihandelsvän, har uttryckt sig mer skeptiskt mot uppgörelserna de senaste månaderna.

Första herrens roll

Vem skulle då en nybakad madam president ta hjälp av? Statsvetare spår vissa likheter med maken Bills Vita hus, paret Clinton har en cirkel av förtrogna och höjdare från Demokraterna som de gärna omger sig med. En av dem är Clintons nuvarande kampanjordförande John Podesta, som var stabschef när Bill Clinton var president och som sannolikt skulle få en hög post.

Det är inte omöjligt att Clinton dessutom bjuder in mer vänsterorienterade demokrater som förra rivalen Bernie Sanders eller Massachusettssenatorn Elizabeth Warren i regeringskretsen. Ett stort frågetecken är första herren Bills eventuella roll. Hustrun har tidigare sagt att han ska få i uppdrag att "kicka i gång" USA:s ekonomi, men grundlagen förbjuder att en äkta hälft blir minister.

FAKTA Demokraternas Hillary Clinton Slogan: Starkare tillsammans Profilfrågor: Att stärka medelklassen genom jobbskapande, betald föräldraledighet och gratis högre utbildning. Nationell säkerhet. Född i Chicago i Illinois 1947, uppvuxen i Park Ridge. Har en juristexamen från Yale University. Vid Yale mötte hon sin blivande make Bill Clinton. De flyttade till Arkansas och blev delstatens guvernörspar. De har ett barn, dottern Chelsea. På Twitter har Hillary Clinton bland annat presenterat sig som mormor, hårikon och byxdressälskare. Var landets första dam 1993-2001, då maken Bill Clinton var president. Blev delstaten New Yorks senator 2000. Ställde upp i presidentvalet 2008, men förlorade kampen om Demokraternas nominering till Barack Obama. Som president utsåg Obama henne till utrikesminister, en post hon hade fram till 2013. Källor: Clintons sajt, amerikanska medier Läs mer

TT