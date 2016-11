Oroväckande varmt i Arktis

FAKTA

Sedan 1979, då satellitmätningarna startade, har havsisen i Arktis under oktober månad minskat med i genomsnitt 66 400 kvadratkilometer per år, vilket är en minskning med 7,4 procent per årtionde.

År 1979 sträckte sig isen över cirka 10 miljoner kvadratkilometer under oktober. I dag är utbredningen cirka 7,5 miljoner kvadratkilometer.

Minskningen märks framför allt vid Svalbard och delar av den sibiriska kusten, samt vid Alaskas nordkust.

Källa: NSIDC