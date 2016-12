al-Assad vittrar seger i Aleppo

FAKTA

Den väpnade syriska oppositionen är splittrad och består av en brokig blandning grupper med olika lojaliteter, som också har interna strider. I och omkring Aleppo i de nordöstra delarna av landet finns de flesta stridande parter i kriget representerade.

När kriget började bildade avhoppare från den syriska regeringsarmén det oppositionella Fria syriska armén (FSA). Nu kämpar en mängd grupper med nationalistisk agenda under FSA-flagg i norra Syrien. Det huvudsakliga målet är att störta regimen, men en del FSA-grupper har också stridit mot Islamiska staten (IS) nära den turkiska gränsen.

Det har också hänt att FSA-grupper drabbat samman med kurdisk YPG-milis i och kring Aleppo efter anklagelser om att YPG samordnat attacker med regimen - vilket YPG nekat till.

Många FSA-grupper har fått militärt stöd från länder som motsatt sig Bashar al-Assad, däribland Turkiet, Saudiarabien och USA.

Aleppo har länge setts som ett starkt fäste för de väpnade grupper som ryms under FSA:s paraply, som ibland - och av vissa - beskrivs som mer moderata. Men här strider också grupper med en mer extremistisk och jihadistisk agenda, som exempelvis Jabhat Fatah al-Sham (tidigare al-Nusrafronten). Flera av de mer hårdföra islamistgrupperna har organiserat sig i den lösa sammanslutningen Jaish al-Fatah.

Regimen och dess allierade strider också mot IS, öster om Aleppo. IS - som vill rädda sitt krympande självutnämnda kalifat - krigar mot i princip alla parter i den syriska konflikten. IS har förlorat mycket territorium i norra Syrien, främst till kurdiska YPG.

Källa: Reuters