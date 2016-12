Regeringsstyrkor skjuter granater

Syrien. Vapenvilan i Aleppo verkar ha brutits. Enligt uppgifter från rebelledare har regeringsstyrkor beskjutit den östra delen av staden med granater.

Det oppositionella Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) rapporterar att explosioner har hörts under dagen och allt tyder på att vapenvilan brutits. Skjutningarna ska ha pågått i ungefär en halvtimme. Enligt uppgifter har stridsvagnar och granatkastare använts.

Samtidigt råder förvirring om vad som egentligen kommer att ske med Aleppos civilbefolkning.

De första evakueringarna skulle genomföras klockan 5 på morgonen lokal tid (klockan 4 svensk tid), men inga flyende har setts lämna området, uppger vittnen samt SOHR, som bevakar kriget från Storbritannien.

Flera besked

Enligt ryska uppgifter har tusentals civila lyckats lämna rebellernas sista utpost i Aleppo. Rysslands försvarsminister Sergej Shoigu säger att 6 000 civila, bland dem 2 000 barn, har lämnat östra Aleppo det senaste dygnet, rapporterar Interfax. Även 366 rebeller har lagt ner sina vapen och lämnat området, uppger utrikesministern.

Jens Lærke, vid FN:s organ för humanitärt bistånd, kan inte bekräfta att så är fallet.

– Jag vill inte säga att jag inte hört om det, men jag har endast hört det från mycket få källor, som jag inte kan säga är sanningsvittnen, säger han och fortsätter:

– Det jag kan säga nu, från FN:s sida, är att vi inte kan bekräfta att det faktiskt sker, säger han och syftar på evakueringen.

På utsatt tid under morgonen stod 20 gröna bussar vid utkanterna av distriktet Salahiddin, redo att åka in i de östra delarna. Men de kom aldrig i väg. Enligt osäkra uppgifter i oppositionella medier kan det dröja ända till torsdagen innan evakueringarna börjar. FN säger under morgonen att världsorganisationen inte är involverad i evakueringsplanerna, men står redo att underlätta processen.

Vapenvilan gäller

Människor har hittills hindrats av regeringstrogna styrkor från att lämna staden, enligt uppgifter till Reuters från syriska rebeller.

Planen var att civila och rebeller skulle kunna ta sig ut från Aleppo under det eldupphör som har överenskommits med de oppositionella grupperna.

Människor har börjat packa sina väskor och bränna sina tillhörigheter inför evakueringen för att slippa plundras av den syriska armén. Foton, böcker, kläder och bilar som de boende i Aleppo inte kan ta med sig har enligt vittnen setts brinna under natten.

Företrädare för rebellerna, Ryssland och Turkiet bekräftade i går överenskommelsen som, om den verkställs, kan bli en stor seger för Syriens president Bashar al-Assad över de oppositionella grupper som har kämpat mot honom sedan 2011.

Avrättningar

Rysslands FN-sändebud Vitalij Tjurkin sade tidigare att den syriska militären har stoppat sina insatser i Aleppo i enlighet med överenskommelsen, och lägger till att "striderna runt östra Aleppo är över".

Överenskommelsen kom till stånd efter en stigande upprördhet i samband med rapporter om krigsbrott, bland annat dussintals avrättningar, när Assad-trogna styrkor närmade sig det sista rebellkontrollerade området i staden.

FAKTA Slaget om Aleppo Det som började som folkliga protester mot Bashar al-Assads styre 2011 slogs snabbt och våldsamt ned av regimen och situationen urartade snart till ett inbördeskrig i Syrien. Under åren har fler och fler parter blandats in i stridigheterna. Över 300 000 människor har dödats och miljoner har tvingats på flykt, i första hand inom landet och till grannländerna men även till Europa. Aleppo, landets största stad och därmed en viktig knutpunkt för handel, har drabbats hårt av kriget. Staden har varit delad mellan rebeller och regimen sedan 2012. Sedan regimen inledde sin senaste offensiv, i mitten av november, för att ta över kontrollen över hela Aleppo, har över 400 civila dödats i de rebellkontrollerade delarna av staden, enligt oppositionella Syriska människorättsobservatoriet. Dessutom har minst drygt 350 rebeller dödats. I de delar av staden som hålls av regimen har minst 130 civila dödats, enligt SOHR. Läs mer

TT-AFP-Reuters