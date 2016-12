Turism kan hjälpa hotad sköldpadda

FAKTA

Karettsköldpaddorna finns på Stora Barriärrevet utanför Australien. Sköldpaddorna tros ha en viktig roll i ekosystemet, där de äter svampdjur och alger vilket hjälper revets balans.

Foskare bedömer att antalet minskat med tre-fyra procent per år sedan 1990, vilket innebär att 90 procent av populationen väntas ha försvunnit till 2020.

På äggläggningsstränderna på ön Milman dök färre än tio sköldpaddor upp för att lägga ägg per natt upp under tolv dagars övervakning i februari i år, att jämföra med omkring 40 per natt för 20 år sedan.

Källa: WWF.