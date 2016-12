Syrienkrig svärtar FN-chefs eftermäle

FN. Han har beskyllts för att vara okarismatisk och kritiserats för FN:s handfallenhet i Syrienfrågan. Men också prisats för klimatpolitiska framgångar.

Nu lämnar sydkoreanen Ban Ki-Moon över FN-rodret till portugisen António Guterres.

– Jag känner mig lite som Askungen. I morgon vid midnatt förändras allting, skämtade Ban Ki-Moon i ett annars känslosamt avskedstal inför kollegor och anställda på fredagen, skriver nyhetsbyrån AFP.

Den 72-årige sydkoreanen har lett FN-arbetet i tio år, under två mandatperioder. På nyårsdagen efterträds han av den 67-årige António Guterres, tidigare premiärminister i Portugal. Guterres är den första före detta regeringschefen som utsetts till organisationens generalsekreterare. Han har även varit chef för FN:s flyktingorgan UNHCR.

Ban har stundtals varit hårt kritiserad. Bland annat har han kritiserats för att sakna både utstrålning och beslutskraft.

Fått klä skott

Han har också fått klä skott för att FN inte lyckats få stopp på inbördeskriget i Syrien, som nu har pågått i nästan sex år. Både USA Today och The Telegraph ser Syrienkriget som ett av FN-chefens största misslyckanden. Den senare tidningen påpekar att det dröjde länge innan han uttalade kritik mot al-Assadregimen. Ban har själv talat om att han känner "skam" och "ilska" över Syrienkrisen, och medgett att det långvariga kriget har skadat FN:s trovärdighet.

Ytterligare en sak som lagts Ban till last är de upprepade avslöjandena om FN-soldaters sexövergrepp i exempelvis Centralafrikanska republiken, Kongo-Kinshasa och Haiti. FN-chefen säger sig ha skakats in i märgen medan kritiker hävdar att han försökt sopa anklagelserna under mattan.

Positiva tongångar

När FN listar höjdpunkterna under Ban Ki-Moons ämbetsperiod är det mer positiva tongångar. Ett av hans första större initiativ var klimatmötet på Bali 2007. Därefter har generalsekreteraren genom "omfattande diplomatiska ansträngningar" bidragit till att klimatfrågan satts högt upp på den globala agendan, heter det.

Ban har även arbetar för kvinnors rättigheter och jämställdhet, bland annat genom att skapa det nya FN-organet UN Women. Och under hans tid som chef har antalet kvinnor på ledande positioner inom organisationen ökat med mer än 40 procent, enligt FN.

FAKTA Tidigare FN-chefer António Guterres blir FN:s nionde generalsekreterare. Här är hans företrädare: Ban Ki-Moon, Sydkorea, 2007-2016. Kofi Annan, Ghana, 1996-2006. Boutros Boutros-Ghali, Egypten, 1992-1996. Javier Perez de Cuellar, Peru, 1982-1991. Kurt Waldheim, Österrike, 1972-1981. U Thant, Burma, 1961-1971. Dag Hammarskjöld, Sverige, 1953-1961. Trygve Lie, Norge, 1946-1952. Läs mer

TT