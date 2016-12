Transsexualism inte längre dansk diagnos

Danmark. Från och med årsskiftet kommer transpersoner i Danmark inte längre att betraktas som psykiskt sjuka. Men de måste fortfarande genomgå långvariga psykiatriska utredningar innan de kan få genomgå könskorrigering, skriver nyhetsbyrån Ritzau.

Strykningen av transsexualism från listan över psykiska störningar är en viktig signal, enligt LGBT Danmark, den danska motsvarigheten till RFSL.

– Den stigmatisering av transpersoner som funnits inom hälsovården tas bort, säger organisationens ledare Søren Laursen till Ritzau.

Frankrike tog 2010 - enligt medieuppgifter, som första land i världen - bort transsexualism från den officiella listan över psykiska störningar. Världshälsoorganisationen WHO, vars sjukdomsklassifikation används i Sverige, överväger att göra likadant, enligt The New York Times.

TT