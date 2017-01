1917 - den stora revolutionens år

Världen. För hundra år sedan inleddes ett av historiens enskilt mest betydande år.

Då kämpade svenskarna fortfarande för rösträtt - och mat.

"Det var bättre förr", heter det då och då från nostalgiker som drömmer om ett enklare och mer bekymmersfritt liv.

1917 var dock allt annat än bekymmersfritt.

Bara två veckor in på året infördes brödransonering i Sverige, för att lindra följderna av den usla skörden året innan och det importstopp som orsakats av världskriget.

Hungern ledde till protester och plundring. Den sociala oron ökade snabbt, med växande krav på kortare arbetsdagar, kvinnlig rösträtt och till och med avskaffad monarki.

"Svåra gatukravaller i Stockholm", löd Svenska Dagbladets braskande rubrik den 6 juni sedan polis och demonstranter drabbat samman på Gustav Adolfs torg.

USA in i kriget

Nere på kontinenten löpte västfrontens skyttegravar i ett blodigt streck från Engelska kanalen till Vogeserna.

"Allt häromkring är kaos och förvirring och människans ondska och vrede", skrev 19-årige brittiske soldaten Ernest Adams i brev hem till sina föräldrar i Leeds.

Senare samma år dog han av sina skador vid Ypern i västra Belgien, liksom tio miljoner andra i det stora krig, som skulle fortsätta under ytterligare nästan två hela år.

Att USA den 6 april 1917 bröt sin isolering och anslöt sig till den så kallade ententen ökade visserligen trycket mot Tyskland på västfronten.

Men samtidigt lättade det på östfronten där Ryssland kastades in i en omvälvning som fortfarande präglar landet.

Rysk revolution

Den 23 februari - enligt dåvarande rysk tideräkning - inleddes den ryska revolutionen i det S:t Petersburg som då ännu hette Petrograd. Strejkande arbetare fick snart sällskap i sina protester av missnöjda soldater.

Morfars farmor Ulrika, utflyttad prostdotter från Strängnäs, vägrade först att förstå vad som skedde på sonens regemente.

– Skjutning? Nej, de skottar väl snö ifrån taket, sade Ulrika när svärdottern kom springande.

Tsar Nikolaj II tvingades abdikera den 2 mars. Makten hamnade hos diverse bräckliga regeringar innan revolutionen slog till på nytt. Den 25 oktober 1917 togs makten av den kommunistfalang som kallade sig bolsjeviker i vad som närmast kan betecknas som en statskupp.

Under ledning av Vladimir Lenin, som under våren 1917 via Sverige återvänt hem från sin landsflykt i Schweiz, kom Ryssland efter flera års inbördeskrig att förvandlas till Sovjetunionen.

Finländsk frihet

I Sverige bidrog kravallerna och den politiska spänningen till att fälla två regeringar innan en tredje tog vid den 19 oktober - för första gången med socialdemokrater som ministrar, under ledning av liberale Nils Edén.

Än mer dramatisk var den politiska utvecklingen på andra sidan Östersjön. Efter drygt ett sekel under ryskt styre - och dessförinnan 700 år av svenskt - utropade Finland sin självständighet den 6 december 1917.

Hur friheten skulle förvaltas rådde det dock delade meningar om. I Åbo var farmors avgudade storebror Hannes en av dem som var redo att slåss mot sina finländska landsmän för sin syn på saken.

Hannes skulle aldrig få uppleva sin 18-årsdag.

Fast det är historien om ett annat år.

FAKTA 1917 Sveriges statsminister: Hjalmar Hammarskjöld (partilös) till mars, Carl Swartz, (Nationella partiet) mars-oktober och Nils Edén (Liberala samlingspartiet) från oktober. Svenska mästare i fotboll: Djurgårdens IF efter 3-1 mot AIK i finalen på Stockholms stadion den 11 november. Nobelpristagare i litteratur: danskarna Karl Gjellerup och Henrik Pontoppidan. Oscarsvinnare för bästa film: började inte delas ut förrän 1929 - men Charlie Chaplin spelade in bland annat kortfilmerna Emigranten, Lugna gatan och Äventyraren och Buster Keaton debuterade i Slaktarpojken. Musiker födda 1917: bland andra Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie och Vera Lynn. Källor: Svenska Dagbladet, Nationalencyklopedin, Imdb.com, Letters From the Trenches (Jacqueline Wadsworth) samt egna familjeuppgifter. Läs mer

