Obama torkade tårarna under sitt sista tal

USA. Efter åtta år som USA:s president höll Barack Obama ett känslosamt avskedstal.

Han blickade framåt och uppmanade till politiskt engagemang.

– Jag ber er att tro, inte på min förmåga att genomföra förändringar, utan på er egen.

Obama tog god tid på sig när han kom in på scenen inför sitt avskedstal i hemstaden Chicago, där hans politiska karriär började.

– Vi är på live-tv, vi måste gå vidare, sade han när publiken inte ville sluta jubla trots hans uppmaningar:

– Det märks att jag är en "lame duck" eftersom ingen följer mina instruktioner.

I ett nära timslångt tal tog han bland annat upp demokratifrågor.

– När röstsiffrorna är låga borde vi göra det lättare, inte svårare, att rösta. När tilliten till demokratiska institutioner minskar borde vi minska pengarnas inflytande i vår politik.

Smidig övergång

Han talade även om rasproblematiken och sade att möjligheter måste skapas för alla människor.

– Om vi inte investerar i invandrares barn, bara för att de inte ser ut som vi, minskar vi möjligheterna för våra egna barn. För de där bruna barnen kommer att utgöra en allt större del av USA:s arbetskraft.

Många amerikaner har inspirerats att tro att de kan förändra landet, sade Obama.

– Ni tror på ett rättvist och inkluderande USA, sade han till landets unga och lade till att framtiden är i goda händer.

Han vände sig direkt till det amerikanska folket och den stora publiken på kongresscentret McCormick Place i Chicago.

– Ni har gjort mig till en bättre president och en bättre man, sade han, innan han avbryts av publiken som skanderade "fyra år till, fyra år till".

På det svarade han: "Jag kan inte det".

Obama lämnar Vita huset den 20 januari, men den avgående presidenten nämnde bara sin efterträdare Donald Trump en gång. Då buade publiken, men Obama stoppade dem och poängterade att det är viktigt med en "fredlig övergång från en fritt vald president till nästa".

– Jag lovade den tillträdande president Trump att min stab kommer att säkra en så smidig övergång som möjligt, precis som president Bush gjorde för mig.

Jublet steg när han vände sig mot sin fru.

– Michelle, de senaste 25 år har du inte bara varit min fru och mina barns mor, du har varit min bästa vän. Du tog på dig en roll du inte bett om och du har gjort den till din egen.

"Yes we can"

När han pratade om sin hustru fällde presidenten en tår och torkade sig med en vit näsduk.

– Du gjorde Vita huset till ett ställe som tillhör alla.

Han hyllade också sina två döttrar.

– Av allt jag har gjort i mitt liv är jag mest stolt över att vara er pappa.

Efter talet kom frun och dottern Malia - men inte dottern Sasha - och avgående vicepresidenten Joe Biden med fru upp på scenen och kramades.

Obama tackade återigen som har engagerat sig för honom och sade att de förändrade världen.

– Därför lämnar jag scenen i kväll ännu mer optimistisk än när vi började.

Avslutningen på talet var given - en passning till presidentkampanjen för åtta år sedan.

– Yes we can. Yes we did. Yes we can.

FAKTA Barack Obama Föddes 1961 i Honolulu på Hawaii. Hans mamma var en vit kvinna från Kansas och hans pappa var en svart man från Kenya. Är delvis uppvuxen i Indonesien. Har en statsvetarexamen från Columbia University och en juristexamen från Harvard University. Jobbade med medborgarrättsfrågor samt på en advokatbyrå i Chicago innan han blev delstatssenator i Illinois 1997. 2004 valdes demokraten Obama in i senaten i Washington DC och 2008 valdes han till USA:s president. Barack Obama är gift med Michelle som är advokat. Paret har döttrarna Malia, född 1999, och Sasha, född 2001. Källa: TT:s arkiv Läs mer

TT