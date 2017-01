Jammeh kan inte räkna med immunitet

Gambia. Efter det att Yahya Jammeh lämnat Gambia förbereder sig landet för att ta emot sin nya president Adama Barrow.

Förre ledaren Jammeh har flugit till Ekvatorialguinea, där han kan leva i exil. Men någon åtalsimmunitet blir det inte fråga om, enligt Senegals utrikesminister.

Västafrikanska trupper har åter kört in i Gambia under söndagen, med syfte att skydda befolkningen och säkra landets valde president Adama Barrows maktövertagande. Barrow svors in som ny president i torsdags, men ceremonin utfördes på landets ambassad i Senegal.

– Ett land måste ha en regering, men säkerhetsläget krävde att vi sände in trupp för att säkra Banjul och andra städer, säger Marcel Alain de Souza, chef för den regionala samarbetsorganisationen Ecowas.

Barrow vann landets presidentval i december över Yahya Jammeh. Den senare har med hård hand styrt landet i 22 år, och vägrade släppa ifrån sig makten trots valresultatet.

Kan återvända

Under hot om militärt ingripande från flera andra länder gick 51-årige Jammeh slutligen med på att lämna från sig makten. I en kommuniké vars avsändare är Ecowas, Afrikanska unionen (AU) och FN fick Jammeh löften om att inga åtgärder ska vidtas som kan äventyra hans eller hans familjs säkerhet. Han ska också kunna återvända till Gambia när han vill och egendomar som "lagligen" tillhör honom ska inte kunna tas i beslag.

Men de västafrikanska ledarna har inte sagt ja till någon immunitet för Jammeh, uppger Senegals utrikesminister Mankeur Ndiaye.

– President Jammeh och hans stab författade ett avtal som skulle godkännas av Ecowas, FN, och AU som skulle ge honom alla garantier, i praktiken straffrihet. Ingen skrev under avtalet, säger Ndiaye.

Jammehs val av Ekvatorialguinea som nytt hemland lättar på oron för att han skulle lägga sig i för mycket om han stannade i det avsevärt närmare grannlandet Guinea. Planet mellanlandade i Guinea, där Jammeh har släkt och egendom, men han åkte vidare.

"Ingen är perfekt"

När nyheten kom om att ex-presidenten lämnat landet jublades det i Gambias huvudstad Banjul.

– Vi befinner oss inte längre i ett fängelse. Vi behöver inte längre tänka oss för när vi säger vad vi tycker, säger 28-åriga Fatou Cham.

En kvinna, som inte vill säga sitt namn, är däremot ledsen för att Jammeh försvinner från presidentposten.

– Ingen människa är perfekt, men i 22 år har han kämpat för oss gambier, säger hon, med kinderna våta av tårar.

En första prioritet för president Adama Barrow är att de tiotusentals invånare som flytt Gambia de senaste veckorna av rädsla för oroligheter ska kunna återvända tryggt och säkert, säger en talesperson för den kommande regeringen.

FAKTA Gambia Gambia är ett av Afrikas minsta länder, inklämt mellan Senegal på tre sidor och Atlanten på den fjärde. Före de europeiska kolonisatörernas ankomst ingick Gambia i det stora Maliriket. När först portugiser och sedan britter nådde området från 1400-talet och framåt tilltog den blomstrande handeln med bland annat guld och slavar som redan tidigare hade Gambiafloden som ett viktigt nav. Gambia blev självständigt från Storbritannien på 1960-talet. Sedan dess har landet i praktiken bara haft två härskare: Dawda Jawara 1970-1994 och, efter en kupp det sistnämnda året, Yahya Jammeh. Charterturismen från bland annat Sverige började till Gambias ständigt varma stränder redan i samband med självständigheten. Nu för tiden erbjuder bland andra Ving paketresor dit. Läs mer

TT-Reuters-AFP