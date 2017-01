Terrorgripna i Österrike ville bilda gudsstat

Österrike. De 14 personer som greps i en stor razzia i Österrike i går misstänks ha kopplingar till terrorrörelsen IS. Myndigheterna tror också att de har haft planer på att bilda en teokratisk stat i landet.

Åttahundra poliser deltog i den stora insatsen som kom efter att österrikiska myndigheter under lång tid bevakat en grupp människor som misstänks ingå i en islamistisk cell. Sammanlagt frihetsberövades 14 personer, varav tre kvinnor, som misstänks ha kopplingar till terrorgruppen Islamiska staten (IS). Totalt genomfördes 16 husrannsakningar i Wien och Graz under insatsen.

Men det är inte bara samröret med terroriströrelsen som ligger bakom gripandet. Enligt Christian Pilnacek, sektionschef vid österrikiska justitiedepartementet, ska gruppen även ha haft planer på att införa en teokratisk stat, vilket gör att de misstänkta också kan ha gjort sig skyldiga till statsfientlig verksamhet. Gruppen ska bland annat ha rekryterat omkring 40 jihadister.

Myndigheterna har dock varit tydliga med att det inte har varit någon "akut fara" och att det inte fanns några tecken på en förestående attack.

Insatsen ska inte ha någon koppling till den 17-åring som greps förra veckan misstänkt för att ha planerat ett terrordåd i Wien.

TT-APA