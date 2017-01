Expert: Ogenomtänkt - men inte olagligt

USA. Att USA:s president Donald Trump sätter stopp för flyktingmottagandet strider inte mot folkrätten. Däremot verkar beslutet ha gått för snabbt och inte tänkts igenom riktigt, anser Said Mahmoudi, professor i internationell rätt.

– Rent allmänt ger det här beslutet intrycket av att vara impulsivt, naivt och ogenomtänkt. Men det strider inte direkt mot folkrätten, så länge stoppet håller sig till tre månader som han sagt nu, säger Mahmoudi, som forskar vid Stockholms universitet.

Under fredagen skrev den nytillträdde presidenten under en order som innebär att allt flyktingmottagande i USA stoppas i 120 dagar. Inga syriska flyktingar kommer att släppas in i USA på obestämd tid, och under 90 dagar kommer inga visum att utfärdas till människor från sju i huvudsak muslimska länder: Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen.

Ej diskriminera

Om Trump senare fattar beslut om att permanent exkludera människor från ett visst antal stater från rätten att söka asyl, kan situationen bli en annan, enligt Said Mahmoudi.

– Då står det enligt min uppfattning i konflikt med USA:s internationella åtaganden. Enligt Genèvekonventionen, som USA anslutit till, får man inte diskriminera utifrån flera olika grunder, bland annat religion. Och i det här fallet har han tydligt pratat om islamiska terrorister och islamiska stater. Det är klart att det är en diskriminering mot en grupp människor på grund av deras religion.

Vissa stater med

Samtidigt är det viktigt att skilja på flyktingar som söker asyl och "vanliga" medborgare från dessa länder som av olika skäl vill besöka USA, säger Mahmoudi. Länder har nämligen rätt att själva välja vilka staters medborgare som ska tillåtas få visum.

Han noterar också att flera andra länder med muslimsk majoritetsbefolkning inte finns med på Trumps lista, som Saudiarabien, Qatar och Egypten exempelvis.

– Det är länder som är kända för självmordsbombare och terrorister, men alla ingår i den grupp av arabstater som har nära, och vänliga relationer med USA. Lydiga stater, så att säga, säger Mahmoudi.

TT