Kaos efter Trumps flyktingregler

USA. Tusentals demonstranter samlades på John F Kennedy-flygplatsen i New York efter att USA:s president Donald Trumps beslut att stoppa visum för människor från sju, i huvudsak muslimska, länder.

Ordern som Trump beskriver som väl fungerande stötte på motstånd av en federal domare.

Sent på lördagskvällen beslutade en amerikansk federal domare i Brooklyn, New York att låta resenärer som är strandsatta på amerikanska flygplatser till följd av president Donald Trumps inreseförbud, att tillfälligt stanna i landet. Beslutet blockerar tillfälligt Trumps presidentorder och rör upp till 200 människor som har giltiga visum men inte släpps in, enligt medborgarrättsrörelsen American Civil Liberties Union.

Hundratals har stoppats

Enligt USA:s departement för inrikes säkerhet har 109 resenärer nekats inträde i USA de första 23 timmarna efter att Donald Trump skrev under presidentordern. Dessutom har 173 människor stoppats av flygbolag, på flera platser i världen, från att kliva på flygplan som skulle ta dem till USA. Enligt landets tull- och gränsmyndighet har mer än 170 människor nekats inträde i USA, fram till lördagskväll, lokal tid.

I och med ordern stoppas visum för människor från Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen i 90 dagar. All flyktingmottagning stoppas dessutom i 120 dagar.

"Fungerar väldigt bra"

Inreseförbudet, som började gälla strax efter att presidentordern skrivits under, har upprört många och skapat kaos på flygplatser runt om i världen.

Samtidigt går Trump ut och säger att hans order är väldigt framgångsrik.

– Det fungerar väldigt bra. Det kan du se på flygplatserna, man ser det överallt, säger Trump.

Trump ska i och med presidentorden införa förstärkta granskningar av migranter och flyktingar som i framtiden kommer till USA, i syfte att hålla islamistiska terrorister borta från USA.

– Vi borde ha haft extrema granskningar i det här landet i många år, säger Trump.

Rättsliga följder

Samtidigt kan det bli rättsliga följder av beslutet, eftersom Trump stäms av privatpersoner och amerikanska människorättsorganisationer för de nya reglerna som presidenten har infört.

Det rapporteras om länder som "ger igen". Iran tänker slå tillbaka med samma mynt mot USA och hindra amerikaner från att resa in i landet, meddelar Irans utrikesdepartement.

FAKTA USA:s inresestopp Fredagen den 27 januari skrev USA:s president Donald Trump under en presidentorder om regler för flyktingar och resenärer. Ordern innebär att allt flyktingmottagande i USA stoppas tillfälligt i 120 dagar, till dess att nya regler för flyktingmottagande är på plats. Efter de 120 dagarna kommer flyktingar som flyr undan religiöst förtryck att prioriteras (I en intervju har Trump sagt att det framför allt är kristna flyktingar som avses). Inga syriska flyktingar kommer att släppas in i USA på obestämd tid, eller till dess att presidenten själv beslutar att de inte längre utgör ett hot mot landets säkerhet. Dessutom kommer inga visum att utfärdas, under 90 dagar, till människor från sju i huvudsak muslimska länder: Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen. Syftet är, enligt Trump, att hålla islamistiska terrorister borta från USA. Läs mer

TT-Reuters-AFP