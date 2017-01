Flera frihetsberövade efter Trumporder

USA. Ett 20-tal personer är frihetsberövade efter att ha hindrats att resa in i USA. Detta efter Donald Trumps nya order, som bland annat innebär inreseförbud för folk från sju huvudsakligen muslimska länder.

Beslutet har mött både rättsligt motstånd och protester, men från Vita huset avvisar man uppgifterna om "kaos".

I en intervju med nyhetskanalen NBC säger Vita husets stabschef Reince Priebus att ett 20-tal människor hålls frihetsberövade som följd av de nya reglerna.

Han tillbakavisar uppgifterna om att det ska ha varit kaos på flygplatser och tillägger att av 325 000 resenärer som kom till USA på lördagen frihetsberövades 109.

Domare gick emot

Sent i lördags kväll beslutade en federal domare i Brooklyn, New York, att resenärer som är strandsatta på amerikanska flygplatser till följd av presidentens inreseförbud ska få stanna i landet. Beslutet blockerar Trumps presidentorder, men ogiltigförklarar den inte.

Dekretet berör hittills upp till 200 människor som har giltiga visum men inte släpps in, enligt medborgarrättsrörelsen American Civil Liberties Union (ACLU), som tagit frågan till domstol. Och striden inför rätta är inte över: domarbeslutet i Brooklyn upphäver inte dekretet, det stoppar bara deporteringar tillfälligt.

Även privatpersoner och politiker inom Demokratiska partiet ifrågasätter beslutet, liksom religiösa organisationer som anser att det kränker religionsfriheten. I Pennsylvania, Washington och Hawaii uppger delstaternas justitieministrar (som bär titeln "attorney general") att de undersöker hur de ska kunna få dekretet prövat inför rätta, och vilken domstol som är rätt instans.

Hundratals hindrade

Enligt USA:s departement för inrikes säkerhet har hittills sammanlagt 375 resenärer berörts av Trumps dekret i USA. Dessutom hade enligt USA:s tull- och gränsmyndighet fram till lördagskvällen amerikansk tid 173 människor stoppats av flygbolag på andra platser i världen från att kliva på plan till USA.

I och med ordern stoppas visum för människor från Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen i 90 dagar. All flyktingmottagning stoppas dessutom i 120 dagar.

Protester på flygplatser

Inreseförbudet, som började gälla strax efter det att presidenten skrivit under dekretet, har också skapat oreda på flygplatser runt om i världen. I USA har demonstrationer ägt rum på flera storflygplatser, bland annat i New York, Dallas och Chicago. Demonstrationer hålls även under söndagen.

Indonesien - världens mest folkrika muslimska land - är inte direkt berört, men landets utrikesminister Retno Marsudi "beklagar beslutet djupt", rapporterar Reuters.

Det rapporteras dessutom om länder som "ger igen". Iran tänker ge tillbaka med samma mynt och hindra amerikaner från att resa in i landet, meddelar landets utrikesdepartement.

Lyckat, enligt Trump

Samtidigt går Trump ut och säger att hans order är väldigt framgångsrik.

– Det fungerar väldigt bra. Det kan du se på flygplatserna, man ser det överallt, säger Trump.

Trump ska i och med presidentordern införa förstärkta granskningar av migranter och flyktingar som i framtiden kommer till USA. Syftet är att hålla islamistiska terrorister borta från USA.

– Vi borde ha haft extrema granskningar i det här landet i många år, säger Trump.

FAKTA USA:s inresestopp Fredagen den 27 januari skrev USA:s president Donald Trump under en presidentorder om regler för flyktingar och resenärer. Dekretet innebär att allt flyktingmottagande i USA stoppas tillfälligt i 120 dagar, tills nya regler för flyktingmottagande är på plats. Efter de 120 dagarna kommer flyktingar som flyr undan religiöst förtryck att prioriteras. I en intervju har Trump sagt att det framför allt är kristna flyktingar som avses. Inga syriska flyktingar kommer att släppas in i USA på obestämd tid, eller tills presidenten själv beslutar att de inte längre utgör ett hot mot landets säkerhet. Dessutom kommer, under 90 dagar, inga visum att utfärdas till människor från sju i huvudsak muslimska länder: Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen. Syftet är, enligt Trump, att hålla islamistiska terrorister borta från USA. Läs mer

TT-Reuters-AFP