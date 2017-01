Händelserika första dagar med president Trump

USA. Det har inte ens gått två veckor sedan Donald Trump tillträdde som USA:s president, men han har redan genomfört eller satt i rullning en rad av sina vallöften, med omfattande reaktioner såväl på hemmaplan som utomlands.

Här är några av de viktigaste besluten och händelserna under Donald Trumps första tid i Vita huset:

Fredag 20 januari: Bara några timmar efter att Donald Trump avlagt presidenteden undertecknar han en order om att avveckla vissa delar av sjukförsäkringsreformen Affordable Care Act, mer känd som Obamacare.

Lördag 21 januari: Samtidigt som miljoner människor demonstrerar mot Trump världen över som en del av bland annat "Women's march", så besöker presidenten CIA. Där överraskar han genom att rasa mot uppgifter om att det var fler som kom till Barack Obamas installationer 2009 än till hans egen.

Söndag 22 januari: Efter att Trump anklagat medier för att ljuga om storleken på folkmassan under installationen förklarar hans rådgivare Kellyanne Conway att Vita huset förfogar över "alternativa fakta".

Måndag 23 januari: Trump meddelar att USA drar sig ur förhandlingarna om frihandelsavtalet TPP (som berör länder kring Stilla havet). Han utfärdar också en order om att stoppa bistånd till utländska organisationer som tillhandahåller abortrådgivning, utför lagliga aborter eller deltar i abortdebatten utomlands. Presidenten beslutar också om anställningsstopp i federala myndigheter, med undantag för militären.

Tisdag 24 januari: Genom ett dekret beslutar Trump att två kontroversiella oljeledningar ska byggas. En annan av Trumps order på tisdagen klargör att miljöprövningar vid stora infrastrukturprojekt ska gå snabbare än hittills.

Onsdag 25 januari: Trump ger departementet för inrikes säkerhet order om att börja planera och bygga en mur längs gränsen mot Mexiko. Större interneringsutrymmen ska också skapas vid gränsen mot Mexiko, enligt Vita huset. Trump vill även öka antalet tull- och gränstjänstemän med 5 000 personer samt tredubbla antalet gränsvakter.

Torsdag 26 januari: Sedan Mexikos president Enrique Peña Nieto sagt att Mexiko inte tänker betala för muren twittrar Trump att ett planerat möte veckan därpå, mellan de två presidenterna, ställs in. Senare säger Vita husets talesperson Sean Spicer att Trump vill finansiera muren genom tullavgifter på varor från grannlandet.

Fredag 27 januari: Donald Trump tar emot Storbritanniens premiärminister Theresa May. Han talar också med Mexikos president i telefon. Trump undertecknar vidare en presidentorder för att kunna inleda vad han själv kallar "en stor återuppbyggnad" av USA:s väpnade styrkor. Sent på kvällen svensk tid fattar Trump det kontroversiella beslutet att införa hårda restriktioner för vilka som får resa in i USA. Inga visum kommer att utfärdas, under 90 dagar, till människor från sju i huvudsak muslimska länder, där det finns islamistiska terrorrörelser eller där USA anser att staten stödjer terrorism: Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen. Dessutom stoppas allt flyktingmottagande i 120 dagar.

Lördag 28 januari: USA:s nya inreseregler skapar kaos och förvirring, med människor som hindras från att gå på flygplan, eller grips när de landar i USA. Trump själv tillbringar mycket av dagen i telefonsamtal med ledare världen över. Med sin ryske presidentkollega Vladimir Putin diskuterar han bland annat hur de ska samarbeta för att bekämpa IS och uppnå fred i Syrien, enligt Vita huset. Trump talar under dagen i telefon även med Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Frankrikes president François Hollande och Japans premiärminister Shinzo Abe.

Söndag 29 januari: Reaktionerna på resestoppet fortsätter med demonstrationer på flera flygplatser. Ingen ny presidentorder utfärdas, men han ger sin kontroversielle chefsstrateg Steve Bannon en permanent plats i USA:s nationella säkerhetsråd (NSC).

Måndag 30 januari: Donald Trump ger USA:s tillförordnade justitieminister Sally Yates sparken efter att hon sagt att justitiedepartementet inte kommer att strida för Trumps inreseregler så länge hon sitter på chefsstolen.

