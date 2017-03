Obamaföreträdare: Trumps anklagelser "osanna"

USA. Donald Trump anklagar företrädaren Barack Obama för att ha avlyssnat honom.

"Varken president Obama eller någon annan Vita huset-företrädare har någonsin beordrat övervakning av någon amerikansk medborgare", säger Obamas talesperson Kevin Lewis i ett uttalande.

Lewis tillägger att Trumps anklagelser är "osanna".

"Fruktansvärt! Fick just reda på att Obama avlyssnade mina telefonlinjer i Trump Tower före valsegern. Hittade ingenting. Det här är McCarthyism", skrev Trump på sitt Twitterkonto på lördagsmorgonen.

Presidenten, som inte presenterar några bevis, syftar på den republikanske senatorn Joseph McCarthy, som bedrev en häxjakt på kommunister i USA under 1950-talet. Trump Tower är skyskrapan i New York där presidenten har sin privata bostad.

"Nytt lågvattenmärke"

I flera efterföljande tweetar skrev Trump:

"Är det lagligt för en sittande president att telefonavlyssna en presidentvalskampanj strax före ett val? Avslogs av domstol tidigare. Ett nytt bottenmärke!" och "Jag slår vad om att en bra jurist kan bygga ett bra mål utifrån faktumet att president Obama avlyssnade mina telefoner i oktober, strax före valet".

Presidenten refererade sedan till Watergate-skandalen 1972:

"Hur lågt har president Obama sjunkit genom att avlyssna mina telefoner under den väldigt heliga valprocessen. Det här är Nixon/Watergate. Dålig (eller sjuk) kille!", skrev Trump.

Avfärdar anklagelsen

Watergate-affären var av de största politiska skandalerna i USA:s historia, då dåvarande president Richard Nixon tvingades avgå sedan det kommit fram att tjänstemän i Vita huset brutit sig in i Demokraternas högkvarter inför Nixons återvalskampanj 1972.

Barack Obamas före detta rådgivare Ben Rhodes avfärdade snabbt Trumps anklagelser.

"Ingen president kan beordra avlyssning. De restriktionerna har införts för att skydda medborgare från sådana som du", twittrade Rhodes till svar.

Den republikanske senatorn Lindsey Graham säger till Reuters att han inte känner till uppgifterna om den påstådda avlyssningen men att han är "väldigt bekymrad över att vår president antyder att den förre presidenten har gjort någonting olagligt."

Graham tilläggar att han ska undersöka anklagelserna.

Teori: En rökridå

USA-kännaren Helen Lindberg, statsvetare och gästforskare vid The City University of New York, tror att påståendet om avlyssning förmodligen handlar om att Trump känner sig pressad av den senaste tidens läckor om förbindelser mellan hans stab och Ryssland före valet.

– Det är anmärkningsvärt att man går ut med den här typen av anklagelser om man inte har någonting att backa upp dem med, säger Lindberg till TT.

Trumps väljarbas låter sig inte påverkas av utspelet, säger hon.

– De har helt enkelt anammat världsbilden att medierna inte är att lita på, och att det bara är källorna som Trump själv vill ha på sina presskonferenser som talar sanning. Sedan finns de väljare som inte tycker att det spelar någon roll vad han säger, eftersom de tror att Trump kommer att förändra politiken på ett sådant sätt som gynnar dem, säger Lindberg.

TT