Rapport bevisar inte Trump-avlyssning

USA. Har president Donald Trump täckning för sitt häpnadsväckande uttalande att företrädaren Barack Obama beordrade avlyssning av honom? Det material som USA:s justitiedepartement har lämnat över till kongressen verkar inte tyda på det.

– Jag tror inte det, svarade den republikanske ordföranden i representanthusets underrättelseutskott Devin Nunes på nyhetskanalen CNN:s fråga om bevis nu levererats.

Nunes var då på väg in i ett rum för att läsa igenom rapporten, som lämnades över sent på fredagen. Två anonyma regeringskällor har också sagt till CNN att materialet inte bekräftar Donald Trumps anklagelser om att han avlyssnades i Trump Tower i New York under valrörelsen.

Justitiedepartementets material lämnades även till senatens underrättelseutskott. Båda utreder presidentens anklagelser på begäran av Vita huset. Men både republikaner och demokrater i de båda kamrarna - liksom underrättelsechefer och expresidenten själv, via hans talesperson - har avfärdat påståendet, som Trump gjorde för två veckor sedan på Twitter.

Men presidenten själv håller fast vid sin anklagelse. Vid fredagens presskonferens med Tysklands förbundskansler Angela Merkel sade han att "vi har åtminstone någonting gemensamt", sannolikt med hänvisning till skandalen 2013 då visselblåsaren Edward Snowden avslöjade att USA:s underrättelseorgan NSA ägnat sig åt massiv övervakning av tele- och datatrafik globalt. Bland de världsledare vars telefoner avlyssnats fanns Merkel.

FAKTA Trumps anklagelser om avlyssning Det var den 4 mars som USA:s president Donald Trump bland annat twittrade: "Hur lågt har president Obama sjunkit genom att avlyssna mina telefoner under den väldigt heliga valprocessen. Det här är Nixon/Watergate. Dålig (eller sjuk) kille!" Några bevis för den allvarliga anklagelsen har inte presenterats. Tvärtom har uppgiften tillbakavisats av bland andra den tidigare nationella underrättelsechefen James Clapper. Även FBI-chefen James Comey anser att anklagelserna inte har någon grund. Vita huset har stått fast vid att Barack Obamas regering genomförde någon form av övervakning av Donald Trumps valkampanj. "Det är ingen tvekan om att något hänt. Frågan är om det är övervakning, buggning eller vadå", har presstalesman Sean Spicer sagt, enligt nyhetskanalen CNN. Läs mer

TT