ETA överlämnar vapen

Frankrike. Den baskiska separatiströrelsen ETA har nu överlämnat en lista med information om 12 vapendepåer i Frankrike, enligt källor till AFP. Det är ett första steg att under lördagen lämna över sina vapen till myndigheterna. Sent i torsdags kväll meddelade rörelsen genom en kommuniké till BBC att de tänkte lämna över sina vapen under lördagen.

Ledaren för de baskiska miljöaktivisterna i Frankrike, Bizi "Txetx" Etcheverry meddelade under fredagen att organisationen redan lämnat sina vapen till organisationer i det civila samhället och att de fanns på fransk mark, enligt Mediabask.es.

2011 förklarade ETA att man inte längre ville driva sin kamp för ett självständigt Baskien med våld, efter mer än 40 års väpnad kamp. "Vi tog till vapen för det baskiska folket, i nuvarande stund lämnar vi dem i deras händer för att fortsätta baskernas strävanden att uppnå fred och frihet för vårt land", skriver organisationen i slutet av torsdagens kommuniké.

