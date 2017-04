Skärpt säkerhet för sörjande kopter

Egypten. Familjer till offren för söndagens bombning av Alexandrias koptiska katedral samlades vid munkklostret Sankt Menas under skärpt säkerhetspådrag på måndagen. Den egyptiska regeringen har infört undantagstillstånd i tre månader.

Hundratals sörjande bar på träkistor till ljudet av trummor, som bara avbröts av helt svartklädda människors klagorop. Många är upprörda över vad de kallar statens oförmåga att ge dem säkerhet på en av deras heligaste dagar.

– Vart ska gå för att be? De attackerar oss i våra kyrkor. De vill inte att vi ska be, men vi kommer att be, sade 53-åriga Samira Adly, vars grannar dödades i attacken.

– Allting brister. . . regeringen, folket. . . ingenting är bra, tillade hon.

Sprider skräck

Explosionen i Egyptens näst största stad krävde 17 dödsoffer, varav sju var poliser. Den inträffade några timmar efter att en bomb briserade i en koptisk kyrka i Tanta, en stad nära Nildeltat. Det attentatet krävde 28 liv och skadade närmare 80 människor.

De två attackerna var bland de blodigaste för den kristna egyptiska minoriteten på senare tid. De genomfördes på palmsöndagen, som markerar Jesus ankomst till Jerusalem, och tycks därmed ha varit avsedda att sprida skräck inom den koptiska minoriteten, som känner sig utsatt för religiös förföljelse.

Terrorrörelsen IS sade sig ligga bakom bägge attackerna.

Undantagstillstånd

Undantagstillståndet trädde i kraft på måndagen och måste godkännas av parlamentet inom sju dagar för att fortsätta gälla.

"De väpnade styrkorna och polisen kommer att göra vad som är nödvändigt för att möta hotet från terrorismen och dess finansiering i syfte att upprätthålla säkerheten i landet, skydda allmän och privat egendom, och medborgarnas liv", lyder ett uttalande från regeringen i Kairo.

FAKTA Kristna i Egypten Det finns en mängd kristna minoriteter i Egypten. Kopterna är den största gruppen. I många år har Egyptens kristna känt sig pressade av attentat utförda av företrädare för militanta inriktningar av islamism. Det faktum att kyrkliga ledare uttryckte stöd för militärkuppen 2013 har också ökat spänningarna över religionsgränsen. När militären ingrep 2013 var det Muhammad Mursi, medlem av Muslimska brödraskapet, som blev avsatt som president - och han hade nått posten genom allmänna val. I grova drag brukar andelen kristna i Egypten anges till en tiondel av befolkningen, men utvandring gör att gruppen minskar. Läs mer

TT-Reuters