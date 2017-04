Jättebomb uppges ha dödat 36 IS-medlemmar

Afghanistan. USA har släppt den största konventionella bomb som någonsin har använts i strid mot ett stort grottsystem där IS tros gömma sig. Minst 36 medlemmar av terrorgruppen IS uppges ha dödats.

– Explosionen var den största jag någonsin har sett, lågorna spred sig över hela området, säger Esmail Shinwari, guvernör i Achin, till nyhetsbyrån AFP.

Den jättelika bomben GBU-43 träffade grottsystemet i Achin-distriktet i Nangarhar-provinsen i Afghanistan klockan 19.32 lokal tid, enligt USA:s Afghanistanstyrkor. En afghansk militärkälla säger att bomben fick marken att skaka "som vid en jordbävning", rapporterar AFP.

– Människor har börjat lämna området av rädsla för fler bomber, säger han.

"Som en följd av bombningen förstördes viktiga IS-gömställen och tunnelsystem, och 36 IS-krigare dödades", uppger det afghanska försvarsdepartementet.

En talesperson för landets regering säger att inga civila dödades i anfallet, och att bomben endast förstörde den bas som IS använde för att genomföra attacker mot andra delar av Nangarhar-provinsen.

Noga valt mål

I ett uttalande via sitt propagandaorgan Amaq förnekar terrorgruppen IS att den haft några förluster vid händelsen.

"Säkerhetskälla förnekar för Amaq några döda eller skadade i gårdagens amerikanska attack i Nangarhar där en GBU-43 användes", uppger Amaq enligt AFP.

USA:s president Donald Trump kallar angreppet "väldigt, väldigt framgångsrikt". Vilka skador bombningen lett till håller på att utredas, uppger Bill Salvin, talesperson för de amerikanska Afghanistanstyrkorna.

Salvin säger att området valdes ut för att uppnå maximal effekt mot IS, samtidigt som civila offer skulle undvikas. Enligt personer som har undersökt platsen i förväg ska inga civila ha funnits i området.

Grottsystemet har använts av IS för att ta sig runt fritt, vilket har gjort det lättare för dem att rikta in sig mot USA:s militära rådgivare och afghanska styrkor, enligt Vita husets talesperson Sean Spicer, skriver AFP.

– Vi måste frånta dem deras operativa utrymme, vilket vi gjorde, säger Spicer.

Mindre än talibanerna

Björn Lindh, kommunikationschef på välgörenhetsorganisationen Svenska Afghanistankommittén (SAK), säger att den afghanska grenen av IS kom till efter en splittring i den pakistanska talibanrörelsen under vintern 2014-2015, där talibaner anslöt sig till IS och korsade gränsen till Afghanistan.

Nangarhar-provinsen är IS starkaste fäste i landet, men gruppen har bara en tiondel så många man i vapen som den afghanska talibanrörelsen, enligt Lindh.

– Sedan dess finns det en IS-närvaro i Afghanistan, men de är ganska hårt tillbakapressade. Det afghaner i allmänhet är oroade för är den totala grymheten som IS står för. Den lilla gruppen i Nangarhar-provinsen har lagt ut videor där man visar hur man avrättar folk genom att sätta dem på minor, säger Lindh till TT.

FAKTA Jättebomben GBU-43 USA:s GBU-43 är den största konventionella bomb som hittills har använts i strid. GBU står för Guided bomb unit (styrd bombenhet). Den kallas också MOAB, som utläses Massive ordnance air blast (luftladdning med massiv verkan). Bomben styrs med GPS-koordinater, dess kropp är av aluminium, och den är omkring nio meter lång och så tung att den måste släppas från ett fraktflygplan. Den faller mot sitt mål med fallskärm. Detonationskraften motsvarar den från elva ton av sprängämnet TNT, som ska jämföras med atombomberna över Japan 1945 som hade sprängkraften 15 000-20 000 ton TNT. GBU-43 testades för första gången i mars 2003 strax före den USA-ledda invasionen av Irak. Det ursprungliga syftet med bomben är lika mycket att skrämma fienden som att rensa stora områden. Ryssland testade en liknande bomb i september 2007, ATBIP, som då påstods vara fyra gånger starkare än GBU-43. Källor: AFP, BBC Reuters och The Guardian. Läs mer

TT