Maduro: Ja till lokalval, men inte presidentval

Venezuela. Venezuelas socialistiske president Nicolás Maduro säger i ett tv-sänt tal att han vill ha lokalval senare i år, men inte presidentval som miljontals väljare kräver i politiska protester.

Maduro stödjer guvernörs- och borgmästarvalen som planeras senare i år.

– Val, ja, jag vill ha val nu, sade han.

– Det är vad jag säger som stats- och regeringsöverhuvud.

Under söndagen avled ytterligare en person som deltagit i de våldsamma protesterna mot Maduro, vilket höjde den totala dödssiffran till 21.

Den 47-åriga kvinnan avled till följd av de skador i huvudet hon fick när hon träffades av en flaska som slängdes ned från en byggnad under en protestmarsch i huvudstaden Caracas, twittrar en tjänsteman.

Protesterna har pågått nästan dagligen under tre veckors tid. Under lördagen genomfördes tysta marscher med deltagare helt klädda i vitt för att hedra dem som dött. Under måndagen planeras nya demonstrationer, bland annat uppmanar oppositionen till vägblockader.

TT-AFP