"Ingen anledning till oro" inför hovmöte

Storbritannien. Internet kokar nästan över av spekulationer sedan brittiska hovet mitt i natten gått ut med en kallelse till ett extrainsatt möte i dag. På officiell nivå är tystnaden total.

Ryktena började redan i går kväll, och personal från kungahuset över hela Storbritannien har i dag beordrats till London, skriver Daily Mail.

En välinformerad källa försöker bromsa rykteskarusellen.

– Det finns ingen anledning till oro, säger källan till nyhetsbyrån Reuters.

Under natten europeisk tid sade också en hovtalesman till nyzeeländska Newshub att "såvitt han vet" har varken drottningen eller hennes make gått bort.

Lägger upp bilder

Men att kallelsen kom en så udda tid har orsakat spekulationer om att mötet ändå handlar om drottningens eller hennes makes hälsa. Varken drottning Elizabeth eller prins Philip har uppvisat några hälsoproblem på sistone, men är 91 respektive 95 år gamla.

Prins Philip var ute på ett cricketevenemang så sent som i går, och är pigg och glad på bilder därifrån som brittiska hovet lade ut på Twitter. Även drottningen rapporteras ha varit aktiv under onsdagen, då hon träffade premiärminister Theresa May.

Rojalister i USA har ändå hunnit bli så övertygade om att det är sorgliga besked att de börjat lägga ut sina favoritbilder på prins Philip på sociala medier.

En del skriver att de inte kan gå och lägga sig förrän de har fått klarhet. Enligt traditionen ska inte viktiga besked ges under natten, så brittiska medier väntade sig någon form av information klockan 8 brittisk tid (klockan 9 i Sverige). Men det klockslaget kom och gick utan att något officiellt uttalande kom. BBC:s Radio 4 toppade sin nyhetssändning med det franska presidentvalet.

Någonting på gång

Rojalistiska föreningens ordförande Patrik Åkesson säger att tidpunkten för kallelsen - mitt i natten - ändå tyder på något stort.

– Det är någonting som är på gång, det måste man tolka det som. Den brittiska drottningen har en hög ålder och hennes make en ännu högre ålder. I värsta fall skulle man kunna tänka sig att prins Philip har gått bort, men det vet vi naturligtvis ännu inte, säger Åkesson till TT.

Om prins Philip skulle dö följer de vanliga rutinerna när en kunglighet avlider - premiärministern utlyser landssorg och landet börjar planera för en statsbegravning.

– Skulle det vara drottningen är det naturligtvis någonting annat som sätts i gång, med planer för ett överlämnande av tronen till prins Charles, säger Åkesson.

FAKTA Drottning Elizabeth Drottning Elizabeth II föddes den 21 april 1926, äldsta dotter till Elizabeth och prins Albert, som senare blev kung Georg VI av Storbritannien. Hon fick sina tre namn efter modern, den gamle kungen Georg V:s mor Alexandra av Danmark, samt sin farmor. Redan som 13-åring började hon brevväxla med den fem år äldre Philip. När de gifte sig 1947 var hon 21 år. Maken var tidigare prins av Grekland och Danmark. Efter giftermålet blev han åter prins, samt fick titeln hertig av Edinburgh. Elizabeth var på resa i Kenya när hon den 6 februari 1952 fick beskedet att hon blivit drottning, sedan den sjuklige kungen avlidit under natten. Den officiella kröningen ägde rum först i juni 1953 - den första stora tv-sändningen i Storbritannien, och ett minne för många än i dag. Drottningen och prins Philip har fyra barn; prins Charles, prinsessan Anne, prins Andrew och prins Edward. Prins Charles står i tur att överta tronen efter drottningen. Läs mer

TT