95-årige prins Philip drar sig tillbaka

Storbritannien. Drottning Elizabeths make prins Philip, 95, drar sig tillbaka från alla officiella uppdrag. Beslutet gäller från och med i höst. Det meddelar brittiska hovet i en kommuniké.

Ryktena började redan i går kväll, och personal från kungahuset över hela Storbritannien kallades till ett möte i London nu på förmiddagen.

Under tiden hann internet nästan smälta av spekulationer - var det någon som hade dött? Skulle den 91-åriga drottningen abdikera? Eller var det bara någon form av överraskande besked i den förestående mångmiljardrenoveringen av Buckingham Palace?

Men i samband med mötet vid 11-tiden svensk tid gick hovet ut med informationen att Philip pensionerar sig.

Från hösten

Beslutet gäller dock först från och med september. Den 20 november firar drottningparet sin 70-årsdag som gifta.

Paret är uppenbarligen vid god hälsa. Prins Philip var ute på ett cricketevenemang så sent som i går och är pigg och glad på bilder därifrån. Även drottningen rapporteras ha varit aktiv under onsdagen, då hon träffade premiärminister Theresa May. Och i dag ska de delta i en gudstjänst i London.

Rojalister i USA hann ändå bli så övertygade om att det är sorgliga besked att de lade ut sina favoritbilder på prins Philip på sociala medier.

Genom åren har det ofta spekulerats i att drottningen skulle abdikera, och lämna över kronan till sonen Charles, som med sina 68 år har uppnått pensionsålder utan att ens få inleda sitt tilltänkta jobb.

Inga långresor

Men få bedömare verkar tro på det scenariot i det här skedet - har hon suttit så här länge sitter hon nog livet ut, är en vanlig slutsats.

Och hovet är noga i kommunikén med att Elizabeths göromål inte påverkas: "Hennes majestät kommer att fortsätta att sköta ett fullödigt program av officiella engagemang, med kungafamiljens fulla stöd".

Därmed förblir hennes enda antydan till pensionering att hon inte längre reser långt. I samband med ett besök i Australien häromåret meddelades att det var sista gången hon gav sig i väg på sådana resor.

FAKTA Drottning Elizabeth Elizabeth Alexandra Mary föddes den 21 april 1926, äldsta dotter till Elizabeth och prins Albert, som senare blev kung Georg VI av Storbritannien. Hon fick sina tre namn efter modern, den gamle kungen Georg V:s mor Alexandra av Danmark och sin farmor. Redan som 13-åring började hon brevväxla med den fem år äldre Philip. När de gifte sig 1947 var hon 21 år. Maken var tidigare prins av Grekland och Danmark. Efter giftermålet blev han åter prins, samt fick titeln hertig av Edinburgh. Elizabeth var på resa i Kenya när hon den 6 februari 1952 fick beskedet att hon blivit drottning, sedan den sjuklige kungen avlidit under natten. Den officiella kröningen ägde rum först i juni 1953 - den första stora tv-sändningen i Storbritannien, och ett minne för många än i dag. Drottningen och prins Philip har fyra barn; prins Charles, prinsessan Anne, prins Andrew och prins Edward. Prins Charles står i tur att överta tronen efter drottningen. Läs mer

TT