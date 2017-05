Kritikstorm efter sparkningen av Comey

Född 1960 i New York, uppvuxen i New Jersey. Har en juristexamen från University of Chicago.

Gift med Patrice Failor, paret har fem barn.

Har varit federal åklagare i New York, biträdande justitieminister samt arbetat för flygplanstillverkaren Lockheed Martin och investeringsbolaget Bridgewater Associates. Comey har också undervisat i juridik vid ansedda Columbia University i New York.

2013 utsågs han av Barack Obama till chef för den federala polismyndigheten FBI. Mandatet är på tio år. Donald Trump gav honom sparken 9 maj 2017.

Källa: FBI:s hemsida, CNN med flera