USA överväger hårdare regler för Europaflyg

USA. Amerikanska myndigheter överväger att införa ett förbud mot elektronikprylar som är större än mobiltelefoner i handbagaget på flyg från flera europeiska flygplatser, uppger källor för nyhetsbyrån Reuters.

"Inget slutgiltigt beslut har fattats om att utöka restriktionerna för större elektroniska prylar i flygkabiner. Men vi överväger frågan", skriver David Lapan, talesperson för amerikanska departementet för inrikes säkerhet (DHS), till The Washington Post.

I mars införde USA och Storbritannien nya restriktioner, som innebär att passagerare från tio flygplatser i Turkiet, Mellanöstern och Nordafrika hädanefter inte får ta med datorer och läsplattor in i kabinen, utan att de måste checka in all elektronik som är större än en mobiltelefon. Bakgrunden var oro för bomber som kan gömmas inne i prylarna.

Under torsdagen träffades företrädare för DHS representanter för amerikanska flygbolag för att diskutera en skärpning av reglerna. Och enligt Reuters källor kommer USA:s regering troligen att inkludera vissa europeiska flygplatser i förbudet.

EU kräver ett klargörande om planerna och skriver i ett brev till DHS att det är viktigt att USA delar med sig av information som berör hot mot europeiska flygplatser, rapporterar nyhetsbyrån.

TT