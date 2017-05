Källor: Trump bad FBI lägga ned utredning

USA. President Donald Trump bad den nyligen avskedade FBI-chefen James Comey att lägga ned utredningen av den förre nationella säkerhetsrådgivaren Michael Flynn, rapporterar The New York Times.

Påståendet avfärdas av Vita huset.

Uppgifterna kommer från en minnesanteckning som Comey skrev kort efter ett möte som han hade med Trump dagen efter att Flynn fick sparken, rapporterar tidningen med hänvisning till källor inom FBI som sett handlingen.

"Han är en bra kille. Jag hoppas att du kan släppa det här", ska Trump ha sagt, enligt källorna.

Michael Flynn fick sparken som nationell säkerhetsrådgivare i februari. Orsaken var enligt Vita huset att han ljög för vicepresident Mike Pence om sina kontakter med den ryske ambassadören Sergej Kisljak.

Vita huset dementerar

Vita huset avfärdar uppgiften om att Trump bett Comey att lägga ned utredningen av Flynn.

"Presidenten har aldrig bett Comey eller någon annan att avsluta utredningen", heter det i ett uttalande.

"Presidenten har största respekt för våra brottsbekämpande organ och alla utredningar. Det här är inte en sann eller korrekt bild av samtalet mellan presidenten och Comey."

En talesperson för FBI har avböjt att kommentera uppgifterna, enligt Reuters.

Kräver att få se anteckningen

Både republikaner och demokrater säger att de vill se Comeys minnesanteckning.

Jason Chaffetz, republikansk ordförande i representanthusets revisionsutskott, säger att hans utskott "kommer att få Comeys minnesanteckning, om den finns. Jag måste se den snarast. Jag är redo att vidta rättsliga åtgärder", säger han.

Chaffetz ger FBI till den 24 maj på sig att lämna över kommunikationen mellan Trump och Comey.

The New York Times avslöjande kommer samtidigt som Trump anklagas för att ha läckt hemlig information om terrorgruppen IS till Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov.

– Landet testas som aldrig tidigare. Jag säger till alla mina kollegor i senaten - historien kommer att döma oss, säger Chuck Schumer, demokraternas minoritetsledare i senaten.

TT