Flera döda på Mount Everest i helgen

Nepal. Rekordmånga klättrare försöker i år nå världens högsta topp, Mount Everest. Under den gångna helgen har berget krävt minst tre dödsoffer och en klättrare är rapporterad saknad.

Under söndagen omkom en 54-årig man från Australien på Mount Everest, rapporterar tidningen The Himalayan Times. Mannen hade försökt nå toppen, men drabbades av höjdsjuka på omkring 8 000 meters höjd och hade då vänt nedåt. Han beskrivs som en erfaren klättrare och försökte 2015 nå toppen tillsammans med sin fru men hindrades då av den förödande jordbävningen i Nepal, skriver The Guardian.

Även en amerikansk läkare och en äventyrare från Slovakien rapporteras ha omkommit under söndagen i ett försök att nå den 8 848 meter höga toppen.

En indisk klättrare, som kom bort från sin grupp under nedstigning från toppen, rapporterades saknad på lördagen och sökandet efter honom har hittills varit utan resultat.

Hårt väder

Enligt myndigheter i Nepal nådde 60 klättrare toppen av Mount Everest på söndagen, skriver Washington Post. Den erfarne bergsguiden Tendi Sherpa rapporterar i en Facebooksändning från baslägret om svåra väderförhållanden.

– Det har varit ganska dåligt väder, framför allt hårda vindar, men det har funnits några gluggar som klättrare kunnat utnyttja. Flera team hade tur men det är också många klättrare som tvingats vända halvvägs till toppen på grund av de hårda vindarna, säger Tendi Sherpa.

Han berättade också att det under söndagen var flera personer som flögs ned med helikopter från berget på grund av höjdsjuka, köldskador eller snöblindhet.

Rekordmånga klättrare

Rekordmånga klättrare försöker sig under vårsäsongen på att nå världens högsta bergstopp. Erfarna klättrare har varnat för att det till och med kan bildas köer upp mot toppen. Totalt har 373 utländska klättrare i år fått tillstånd av nepalesiska myndigheter att bestiga Everest från sydsidan i Nepal. Eftersom samtliga går upp med minst en nepalesisk bergsguide innebär det mer än 750 personer.

Flera dödsoffer har krävts tidigare under årets klättringssäsong. Det första dödsoffret var schweizaren Ueli Steck, som omkom under en acklimatiseringsklättring i april. Den tidigare gurkha-soldaten Min Bahadur Sherchan, 85 år, dog av höjdsjuka när han försökte återta titeln som den äldste på Everests topp.

FAKTA Klättring på Mount Everest Försöken att nå Mount Everests topp 8 848 meter över havet inleddes på 1920-talet när Tibet öppnades för utlänningar. En brittisk expedition nådde minst 8 500 meter 1924. På 1950-talet öppnades även Nepal för utlänningar och därifrån nådde nyzeeländaren Edmund Hillary och nepalesen Tenzing Norgay som första människor toppen den 29 maj 1953. Japanskan Junko Tabei var den första kvinna som nådde toppen, den 16 maj 1975. Första svensk att bestiga Mount Everest var Mikael Reuterswärd, den 11 maj 1990. Källa: NE Läs mer

TT