Letar efter ytterligare sprängladdningar

Storbritannien. Polisen fortsätter med husrannsakningar och gripanden efter Manchesterdådet. Polisens bombgrupp undersökte på torsdagskvällen misstänkta explosiva föremål i en bostad.

Utredarna tror att Salman Abedi sannolikt har tränats av terrorrörelsen IS i Syrien, rapporterar CNN.

Bostäder evakuerades i närheten av en adress i staden Wigan väster om Manchester, dit bombgruppen åkt för att söka igenom bostaden, rapporterar flera medier. Senare tog polisen bort avspärrningar på platsen.

Enligt brittiska The Telegraph tyder fynd av kemikalier i Abedis bostad på att han kan ha tillverkat flera bomber. En säkerhetskälla uppger för tidningen att polisen är orolig för att fler personer kan ha försetts med sprängladdningar. Det går inte att utesluta att två eller tre bomber tillverkats hemma hos Abedi.

Avancerad

Bomben i Manchester Arena verkar ha varit mer avancerad än andra hemmagjorda sprängladdningar.

Bilderna som publicerats i The New York Times ger en glimt av hur bomben såg ut innan den slet sönder människorna som fanns runt gärningsmannen. En blodstänkt metallcylinder, ett sotigt batteri som klyvts på mitten, resterna av en blå ryggsäck, och skruvar och muttrar blir viktiga pusselbitar.

Skruvar och muttrar används vanligen som splitter för att maximera sprängverkan, och känns igen från många hemmagjorda bomber. Amerikanska experter som analyserat bilderna lägger i stället vikt vid cylindern och batteriet.

Cylindern, som kan ha varit utlösaren, ser ut att vara utrustad med ett mindre kretskort i ena änden, som kan tyda på att Salman Abedi både haft möjlighet att utlösa bomben på plats eller genom fjärrstyrning. Resterna från batteriet skvallrar i sin tur om att det verkar ha varit starkare än i många andra bomber som används vid terrorattentat.

Bomben på ryggen

En analys av Salman Abedis position i rummet och var dödsoffren stod i förhållande till honom visar att han verkar ha burit bomben på ryggen.

Teorin baseras på slutsatsen att ingen dödades mellan själva gärningsmannen och platsen där hans överkropp landade efteråt. Överkroppen kan med andra ord ha skärmat av en liten del av rummet från splittret och tryckvågen, samtidigt som den flög i motsatt riktning från där bomben placerats.

Experterna lägger dock in en brasklapp om att det är svårt att dra alltför långtgående slutsatser eftersom polisutredningen fortfarande befinner sig i ett tidigt skede, skriver The New York Times.

Tio har gripits

Under natten genomförde polisen en kontrollerad sprängning av en misstänkt bomb som hittats under en insats i södra Manchester. Åtta män i Storbritannien har hittills gripits efter attentatet. Av dem greps två i Manchesterområdet tidigt på torsdagsmorgonen, skriver polisen på Twitter.

Även den misstänkte gärningsmannens pappa och yngre bror har gripits av en antiterrorstyrka i Libyen.

– Vi har bevis för att han och hans bror har kopplingar till Daish (IS). Vi har följt honom i över en och en halv månad, säger Ahmad bin Salim, talesperson för den libyska antiterrorstyrkan Rada, om den yngre brodern, till Reuters.

Enligt bin Salim kände den yngre brodern till attacken i Manchester i förväg.

Tränades av IS

Amerikanska militära källor uppger för CNN att den misstänkte gärningsmannen, 22-årige Salman Abedi, var i Libyen i tre veckor och återvände till Manchester bara någon dag före dådet mot Ariana Grandes konsert på Manchester Arena.

Uppgifter i utredningen som CNN har tagit del av via en amerikansk myndighetskälla ska också tyda på att det är sannolikt att Salman Abedi har tränats av terrorrörelsen IS under en resa i Syren. Enligt uppgiftslämnaren ska även familjemedlemmar till Abedi ha radikaliserats.

Före gripandet intervjuades Salman Abedis pappa Ramadan Abedi. Han dementerade då att sonen låg bakom dådet.

– Salman tillhör inte någon organisation, jag vet att han inte gör det. Ingenting hemlighölls, jag hade en öppen diskussion med honom om allt som han ville förstå, sade Ramadan Abedi.

Brittisk polis misstänker att ett terrornätverk ligger bakom attacken. Hotnivån i Storbritannien har höjts till den högsta.

FAKTA Terrordådet i Manchester Larmet om dådet kom klockan 22.33 i måndags kväll lokal tid, när en konsert med den amerikanska stjärnan Ariana Grande precis hade avslutats på inomhusarenan i Manchester, som rymmer 21 000 människor. Explosionen utlöstes uppenbarligen av en självmordsbombare, och inträffade vid eller i anslutning till en av arenans entréer när konsertbesökarna var på väg ut. Inklusive den utpekade gärningsmannen dödades 22 människor, bland dem flera barn. Över 100 skadades, varav ett 60-tal ligger på sjukhus, många med livshotande skador. Läs mer

