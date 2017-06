Nya gripanden i London

Londondådet. Polisen i Storbritannien har på morgonen gjort nya gripanden i östra London, med koppling till lördagens attack. IS tar på sig ansvaret för det dödliga terrordådet i den brittiska huvudstaden.

Gripandena gjordes vid tillslag tidigt på morgonen mot två adresser i stadsdelarna Newham och Barking, rapporterar The Guardian. Ett antal personer har gripits, enligt polisen, som inte ger några detaljer. Vittnen har hört smällar och skott vid tillslagen, enligt uppgifter till nyhetsbyrån Press Association.

Letandet efter fler personer fortsätter.

IS tar på sig dådet

"En grupp IS-krigare utförde gårdagens attack i London", hette det i ett uttalande som publicerats av terrorrörelsen IS propagandaorgan Amaq sent under söndagen. IS ska på lördagen ha gått ut med en uppmaning till sina anhängare att utföra attacker med lastbilar, knivar och vapen.

Polisen säger att namnen på de tre angriparna kommer att offentliggöras så fort det är möjligt med tanke på den pågående utredningen.

Jakt på inblandade

På söndagen greps tolv personer i östra London, misstänkta för inblandning i dådet. En man släpptes sedan, men fyra män och sju kvinnor är fortfarande frihetsberövade, utöver de personer som gripits på måndagsmorgonen. Flera bostäder söktes genom i jakt på inblandade.

Tio människor dödades i dådet, varav tre är de misstänkta gärningsmännen. En kanadensare och en fransk medborgare finns bland dödsoffren.

36 människor vårdas på sjukhus, varav 21 för livshotande skador. Sju fransmän, minst två australier och en person från Nya Zeeland skadades, enligt ländernas regeringar. Även Spanien har medborgare bland de skadade. Det finns inga uppgifter om drabbade svenskar.

"Räcker nu"

Premiärminister Theresa May sade i ett direktsänt tal att den senaste tidens attacker är sammanlänkade av en "ond ideologi", en "perversion av islam".

– Det är dags att säga att det räcker nu, sade hon utanför bostaden på Downing Street 10.

Attacken var det tredje terrordådet i Storbritannien på tre månader. Angriparna körde i lördags kväll på fotgängare på London Bridge och knivhögg sedan människor vid Borough Market i närheten. Därefter sköts de misstänkta gärningsmännen till döds, åtta minuter efter att det första larmet kommit in till polisen.

FAKTA Det här vet vi om Londondådets offer Sju människor dödades av angriparna i attacken. 48 skadade personer fördes till sjukhus. För 21 personer är tillståndet kritiskt. Ett av offren har namngivits hittills, en kanadensisk kvinna från Castlegar i British Columbia. En fransman finns bland dödsoffren, enligt Frankrike. Sju andra franska medborgare har skadats, varav fyra kritiskt. Två australier, från Brisbane och Darwin, är skadade, och enligt regeringen i Canberra kan det finnas två till australier som är skadade. En polis som inte var i tjänst och en transportpolis som konfronterade terroristerna med en batong skadades. En brittisk man sköts i huvudet av en förlupen kula från en polis, men hans skador är inte allvarliga. En man från Nya Zeeland höggs i ansiktet, nacken och magen. Hans partner skadades också. En man som arbetar som journalist på Sunday Express vårdas på intensiven efter att ha blivit huggen i halsen. Källa: The Guardian Läs mer

TT-AFP-Reuters