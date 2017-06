Minst tolv döda i dubbla attacker i Iran

Iran. Minst tolv personer har dödats och ett 40-tal skadats i vad som förefaller vara två koordinerade terrordåd i Irans huvudstad Teheran. Terrorgruppen IS säger sig ligga bakom attackerna.

Angriparna tog sig in i Irans parlament under morgonen, utklädda till kvinnor, beväpnade med automatvapen och bombvästar.

– Jag var inne i parlamentet när skjutningen ägde rum. Alla var chockade och rädda. Jag såg två män som sköt slumpmässigt, säger en journalist som vill vara anonym, till nyhetsbyrån Reuters.

Kort därefter utlöste en självmordsbombare sin sprängladdning i ayatolla Khomeinis mausoleum, söder om stadskärnan. Ytterligare en angripare sköts ihjäl vid platsen.

Efter fem timmar meddelade iranska nyhetsbyråer att attacken mot parlamentet var över, och att de fyra personer som låg bakom den skjutits ihjäl. Attackerna hade då krävt 12 människoliv och skadat ett 40-tal, vilket gör dem till de blodigaste terrordåden i Teheran på många årtionden.

Riskerar öka spänningar

Den sunnimuslimska terrorgruppen IS säger sig ligga bakom attacken, som i så fall skulle vara deras första större attack i det shiitiska Iran. Medan attacken fortfarande pågick publicerade gruppen även ett filmklipp i sin propagandakanal Amaq, som uppges visa en av gärningsmännen inne i parlamentet, enligt AFP.

Irans underrättelsedepartement meddelar enligt statlig tv att attentaten har utförts av terrorgrupper, utan att precisera ytterligare.

– Om det skulle visa sig att det är IS som ligger bakom så är det väldigt svårt att övertyga människor i Iran att det inte är Saudiarabien som ligger bakom. De ser Saudiarabien som en makt som haft starka relationer med IS, och de har sagt att de ska destabilisera Iran, säger Irankännaren Trita Parsi, som är författare och ordförande i organisationen National Iranian American Council i Washington DC.

"Väldigt farlig upptrappning"

Shiadominerade Iran har bekämpat sunniextremistiska grupper, däribland IS, i både Irak och Syrien. Så sent som i mars släppte IS en video på persiska, där gruppen varnade för att de "ska besegra Iran och återställa det till den sunnimuslimska nation det var tidigare", rapporterar AFP.

Samtidigt har relationen mellan det sunnimuslimska Saudiarabien och Iran blivit allt mer spänd den senaste tiden. Om det visar sig att de skyldiga har kopplingar till Saudiarabien kan det leda till en väldigt farlig upptrappning i regionen, säger Trita Parsi.

– Mycket beror nu på hur Iran svarar. Iran anser sig ha hittills varit ganska återhållsamt mot Saudiarabien, trots upprepade provokationer. Men det blir väldigt svårt för dem efter en sådan attack att behålla samma linje. Det kommer finnas en press på Iran att svara väldigt hårt om det visar sig att Saudiarabien ligger bakom attacken, säger Trita Parsi.

FAKTA Bakgrund: Har hotat med attacker Det shiitiska Iran har tidigare pekats ut som måltavla av flera sunnimuslimska extremistgrupper, bland annat IS. Landet strider mot IS i både Syrien och Irak, men har hittills klarat sig undan större terrorattacker från gruppen. Så sent som i mars släppte IS en video på persiska, där IS varnade för att man "ska besegra Iran och återställa det till den sunnimuslimska nation det var tidigare". Samtidigt har relationen mellan det sunnimuslimska Saudiarabien och Iran blivit allt mer spänd den senaste tiden. Under USA:s president Donald Trumps resa till Mellanöstern gav han sitt stöd till Saudiarabiens hårda linje mot Iran och sade att "Iran finansierar vapen och tränar terrorister och andra extremistgrupper". De senaste dagarna har Saudiarabien och bland annat Egypten, Förenade arabemiraten och Bahrain klippt banden till Qatar, med hänvisning till att landet stöder terrorister. Men bedömare pekar även ut landets vägran att ställa sig bakom den hårda linjen mot Iran som en bidragande orsak till den diplomatiska krisen. Källor: AFP och BBC Läs mer

TT