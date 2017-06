May till drottningen för att bilda regering

Storbritannien. Ukip gör ett katastrofval och förlorar sitt enda mandat - nu avgår partiledaren.

Trots förlorad majoritet åker Theresa May till Buckingham Palace i hopp om att få bilda brittisk regering, meddelar premiärministerresidenset på Downing Street

Ukips ledare Paul Nuttall avgår som partiledare. Han säger att en ny resa för partiet nu måste börja efter att man inte lyckats med att ta något mandat.

Valresultatet är även katastrofalt för May och hennes Tories, men tillsammans med nordirländska DUP kan man eventuellt få till en fungerande majoritet. Theresa May ska träffa drottningen klockan 13.30 svensk tid. Beskedet kommer efter uppmuntrande samtal med DUP om samarbete, rapporterar BBC.

Labour-ledaren Jeremy Corbyn är dock också sugen på makten.

– Vi väntar på att tjäna landet, säger oppositionsledaren till medier i London, uppenbarligen menande att Labour borde bilda regering.

Han manade också tidigt i morse Theresa May att lämna premiärministerposten.

– Jag tycker att det är tillräckligt för att hon ska gå och lämna plats åt en regering som verkligen representerar folket i det här landet, sade han.

Labours ekonomisk-politiske talesperson John McDonnell säger att partiet vill bilda en minoritetsregering, alltså inte en koalition.

"Lame duck"

– May är en "lame duck", säger han med det engelska uttrycket för någon som har kvar sin titel, men tappat reell makt.

När May överraskande utlyste nyval i slutet av april pekade mätningarna på att Tories skulle få ett starkare stöd, men under valkampanjen har opinionsundersökningar visat hur hennes stöd stadigt sjunkit.

När bara ett mandat kvarstår av de totalt 650 står det klart att regerande Tories fortfarande är det största partiet med 318 platser mot Labours 261. För att få majoritet i parlamentet krävs 326 mandat.

Resultatet innebär att Theresa Mays försök att få folkets stöd kring EU-utträdet, brexit, har misslyckats.

– Det här är en katastrof för Theresa May, säger Iain Begg, statsvetarprofessor vid London School of Economics.

"Väldigt stolt"

Under valkampanjen spådde May själv att Corbyn skulle kunna få stöd av Skotska nationalistpartiet (SNP) och Liberaldemokraterna.

– Vi behöver bara förlora sex mandat för att förlora majoriteten och då kommer Jeremy Corbyn att bli premiärminister, sade hon då.

Tom Watson, vice ordförande för Labour, hänvisade under natten till Mays tidigare uttalande.

– Hon kommer att få stå för vad hon sagt, säger Tom Watson.

Liberaldemokraterna kommer dock inte att hjälpa något annat parti att bilda en regering, enligt en källa till Sky News. Partiet ingick i en koalition med Tories 2010-2015.

Resultatet är dock en rysare på flera sätt. Tories plus nordirländska DUP når majoritet, men även om de är överens om mycket kallar Labour ett sådant samarbete en "kaoskoalition". Och Labours regeringsambitioner sargas av att partiet plus SNP plus Liberaldemokraterna inte ens tillsammans når upp till Tories antal mandat.

FAKTA Valet i Storbritannien Premiärminister Theresa May utlyste i april överraskande nyval den 8 juni, trots att landet röstade så sent som i maj 2015. Samtliga 650 parlamentsledamöter har valts i enmansvalkretsar över hela landet. Eftersom inga utjämningsmandat finns kan ett parti få stor majoritet i parlamentet, även om det bara vinner med knapp marginal i valkretsarna. I valet 2015 vann exempelvis Konservativa partiet (Tories) 330 platser (24 fler än i valet 2010) med totalt cirka 37 procent av rösterna. Labour fick i sin tur 232 mandat (-26) med drygt 30 procent av rösterna. Läs mer

TT