Modest guldbröllop för danska kungaparet

Danmark. För 50 år sedan gifte de sig under stor pompa och ståt, med kungligheter från hela Europa på plats. I dag firar det danska kungaparet guldbröllop under betydligt mer modesta former. Det blir inget officiellt firande och inte heller någon storslagen fest.

Drottning Margrethe och prins Henrik har redan klarat av ett firande i mindre skala. Barn och barnbarn fanns på plats på slottet Fredensborg väster om Helsingör i måndags, meddelar kongehuset.dk.

Själva bröllopsdagen tillbringas ombord på det kungliga fartyget "Dannebrog", men var fartyget befinner sig finns ingen information om, inte heller om det finns några gäster ombord.

I ett tv-program som sändes i Danmark i veckan berättar drottningen själv om äktenskapet.

– Vi träffades på försommaren -65 i London. Han var mycket vacker och gladlynt. Min man har varit hela min värld sedan jag träffade honom, berättar hon.

Drottningen meddelade så sent som i sitt nyårstal att prins Henrik, som i morgon fyller 83, önskar gå i pension och att han bara kommer delta i ett begränsat antal officiella arrangemang framöver.

TT-Ritzau