Protester i London efter jättebranden

Storbritannien. Så många som 70 personer befaras ha omkommit i den massiva branden i ett höghus i London, erfar Sky News.

Samtidigt protesterade hundratals mot regeringens svar på katastrofen.

"Vi vill ha rättvisa", ropade massan och stormade Kensington Town Hall.

Enligt polisen finns det ingenting som tyder på att branden startades avsiktligt. Men händelsen har väckt vrede hos många, och de utkräver nu ansvar av politikerna.

"Vi vill ha en utredning", och "vi vill ha rättvisa", skanderade hundratals människor vid Kensington och Chelsea Town Hall och tog sig sedan in i byggnaden i Kensington, som ligger i samma stadsdel som katastrofplatsen.

Polisen fick snabbt ingripa och folk kunde köras ut. Men människorna säger att de stannar på trapporna tills de får svar från politikerna.

Fem miljoner pund

Många av de omkring 600 personer som bodde i höghuset saknas ännu, däribland hela familjer. Enligt BBC rör det sig om ytterligare 76 personer. Sky News erfar att dödssiffran befaras stiga till 70, men det är inte bekräftat än.

I dag besökte premiärminister Theresa May ett sjukhus där skadade vårdas. I går var hon vid katastrofplatsen tillsammans med oppositionsledaren Jeremy Corbyn och Londons borgmästare Sadiq Khan.

Som ett svar på protesterna erbjuder nu en pressad May ekonomisk kompensation på fem miljoner pund till drabbade familjer.

I dag har också drottning Elizabeth och prins William varit på ett kriscenter som inrättats efter branden. De har träffat volontärer, boende i området och kommunala representanter.

Utreder brandorsak

May lovade i går att en utredning ska granska dödsbranden. Det betyder enligt BBC en utredning med insyn, av utredare som har möjlighet att kalla personer till förhör. Polisen har också inlett en egen undersökning av branden.

Enligt en utredning som en underleverantör till bygget av höghuset Grenfell Tower gjort, köpte byggherren in ett material till fasadbeklädnaden som var två pund - drygt 22 svenska kronor - billigare per kvadratmeter än den brandsäkra varianten, rapporterar The Guardian.

Tog farväl via telefon

Flera vittnar om hur anhöriga och vänner som befann sig i byggnaden när den stod i lågor ringde i panik och tog farväl.

Mohammed Hakims föräldrar och tre syskon bodde på sjuttonde våningen. Han berättar för Reuters om hur hans mamma ringde honom den ödesdigra natten.

– Jag talade med henne och det sista hon sade var: "Förlåt om jag har sagt något som upprört eller skadat dig, jag tror inte att vi kommer att kunna ta oss härifrån."

Även Rohema Khanom talade med en av sina släktingar i huset.

– Hon sade: "Vi kommer inte att klara oss, vi ser flammor under dörren." Och jag försökte säga: "â™Lägg saker under dörren för att stoppa röken, håll er lågt ned och öppna fönstren, någon kommer att komma, ring brandkåren, gör något".

Khanom berättar hur hon sedan kunde höra sprakande ljud i bakgrunden och att släktingen tystnade.

Tomma bostäder

Höghuset ägdes av kommunen och hyste låginkomsthushåll.

Theresa May har lovat att hemlösa ska få hjälp till nya bostäder så nära sitt gamla hem som möjligt.

Jeremy Corbyn går ett steg längre: I Kensington finns mängder av lyxbostäder som står tomma stora delar av året, och Labourledaren anser att de ska kunna rekvireras av myndigheterna, ungefär som när handelsfartyg måste ställa upp vid nödsituationer till havs.

– Det kan inte accepteras att det finns lyxfastigheter och lyxvåningar i London som står tomma som fastighetsinvesteringar medan hemlösa och fattiga behöver någonstans att bo, säger Corbyn.

FAKTA Nyrenoverat höghus Grenfell Tower är 24 våningar högt och innehöll 120 lägenheter. Byggnaden står i Norra Kensington, en stadsdel i västra London (innerstaden) och har drivits av ett privat bolag, Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO), för kommunens räkning. Höghuset byggdes enligt brittiska medier 1974 och renoverades för bara något år sedan, både invändigt och utvändigt. Byggbolaget Rydon uppger att renoveringen som kostat 8,6 miljoner pund ingått i en upprustningsplan för hela området. På Grenfell Tower hade man kort före branden bland annat bytt fasadklädsel, isolerat ytterväggarna och installerat nytt värmesystem Efter branden har mycket av intresset riktats mot det nya fasadmaterialet - aluminiumplattor med mellanliggande plast - eftersom elden spred sig snabbt längs ytterväggarna. Källor: Reuters och The Guardian Läs mer

TT