Iraks armé stormar Mosuls stadskärna

Irak. Iraks regeringsarmé har dragit i gång ett anfall mot gamla stan i Mosul, som ännu hålls av terrorgruppen Islamiska staten (IS).

Vid midnatt på söndagen genomfördes flyganfall och marktrupper inledde en stormning i gryningen. Rökplymer kan ses stiga från centrum, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Armén, antiterrorstyrkor och federal polis deltar i offensiven, enligt en kommuniké från militären.

De är tre år sedan rebellerna intog Mosul. Regeringsarmén har med stöd av amerikanska flyganfall de senaste månaderna pressat sig allt närmare stadskärnan och målet är att helt kasta ut IS ur staden.

För civila i Mosul, som redan lidit svårt under IS maktinnehav, har offensiven och IS sätt att möta den ökat umbärandena ytterligare. FN gjorde i fredags bedömningen att IS kanske håller uppemot 100 000 som mänskliga sköldar i gamla stan.

TT-AFP