Fyra saknas efter grönländsk tsunami

Grönland. Fyra personer saknas efter en tsunami på Grönlands västkust.

Vidsträckta områden översvämmades och befolkningen i de små kustsamhällena evakueras.

Under lördagskvällen drabbades Grönland av ett jordskalv på 4,0 i styrka, 30 kilometer norr om Nuugaatsiaq. Stora vågor sköljde därpå över både Illorsuit och Uummannaq och raserade flera hus.

Inga dödsoffer är bekräftade av myndigheter, men fyra personer saknas, enligt vad polismästare Bjørn Tegner Bay uppger för medieföretaget KNR.

I trakten av Nuugaatsiaq har dessutom elva byggnader sköljts iväg ut i vattnet, säger han.

Trakten ligger ungefär mitt på Grönlands västkust och närmare 60 mil norr om polcirkeln.

Kan bli fler skalv

Larmen till polisen gällde först översvämningar. Men de beror alltså antagligen på jordskalvet, enligt Trine Dahl Jensen, forskare vid De Nationale Geologiske Undersøgelser för Danmark och Grönland.

– Det är inte normalt med så stora jordskalv på Grönland, säger hon till nyhetsbyrån Ritzau.

– En kvalificerad gissning är att det har utlöst ett jordskred som har rasat ned i havet och utlöst en tsunami. Det har hänt förut, säger Dahl Jensen och varnar för att det kan bli både efterskalv och fler tsunamivågor.

Man kommer med all säkerhet undersöka närmre varför det blev ett jordskalv just här, påpekar Martin Jakobsson, professor vid Institutionen för geologiska vetenskaper på Stockholms universitet. Han understryker att man ännu inte vet orsaken till just denna jordbävning.

– Men generellt kan man säga att när isarna drar sig tillbaka lättar det på trycket där de ligger. Då släpper spänningar i jordskorpan och det kan utlösa en hel del jordskalv, säger han.

– Om isarna fortsätter att dra sig tillbaka på Grönland och andra platser kan vi vänta oss mer aktivitet när det gäller jordbävningar.

Förödelse i kustbyar

Räddningshelikopter har skickats till området. Polisen uppmanar boende runt de drabbade områdena - som är mycket glest befolkade - att hålla sig borta från kusten.

– Vi arbetar för fullt med att evakuera folk från Nuugaatsiaq till Uummannaq, säger Liselotte Bøhm vid Grönlandspolisen.

I Nuugaatsiaq bor 84 människor och ungefär hälften av dem har evakuerats. Arbetet väntas fortsätta under många timmar.

TT