Amerikanskt stridsplan sköt ned syriskt plan

Syrien/Iran. Den USA-ledda koalitionen har skjutit ned ett syriskt stridsplan, meddelar USA:s militär. Planet ska ha fällt bomber nära koalitionens soldater utanför staden Tabqa.

Nedskjutningen har skett i självförsvar, enligt den amerikanska militären som anklagar ´de syriska styrkorna för att ha bombat och "skadat ett antal SDF-soldater och drivit dem från staden".

Bekräftelsen från USA kom kort efter att den syriska armén anklagat den USA-ledda SDF-koalitionen för att ha skjutit ned ett syriskt arméplan utanför al-Raqqa-provinsen på söndagseftermiddagen. Planet ska ha befunnit sig på stridsuppdrag mot IS när det kraschade. Piloten saknas, lyder uttalandet från armén.

"Det här kommer när den syriska armén och dess allierade gör klara framsteg i att bekämpa terrorgruppen Daesh (IS)", heter det i i det syriska uttalandet.

Koalitionen stoppade de regeringsvänliga styrkor med ett "kraftprov", står det att läsa i ett uttalande från SDF.

Kort därpå kom uppgifter från det oppositionella Syriska människorättsobservatoriet som bevakar kriget från Storbritannien att strider mellan syriska styrkor och USA-stödda styrkor pågår i två byar fyra mil söder om al-Raqqa .

Samtidigt meddelade Revolutionsgardet i Iran att man på söndagen avfyrat raketer mot "terrorbaser i Syrien", rapporterar AFP.

Raketerna har skjutits över gränsen in i den östra provinsen Deir Ezzor, dit terrorgruppen IS har flyttat manskap från al-Raqqa och till stora delar kontrollerar. Raketerna var en hämnd för de dödliga terrorattackerna i Teheran den 7 juni, som IS tagit på sig, meddelar Revolutionsgardet på sin hemsida.

TT-AFP-Reuters