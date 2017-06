En död i misstänkt terrordåd i London

Storbritannien. En person har konstaterats död och ett tiotal är skadade efter att en 48-årig man körde in i en samling människor utanför en moské i London strax efter midnatt.

Premiärminister Theresa May säger att händelsen utreds som en misstänkt terrorattack.

Enligt vittnesuppgifter var människor på väg ut från moskén i Finsbury Park i norra London efter kvällsbönen under fastemånaden ramadan när den vita skåpbilen kom körande i hög fart.

– Från fönstret hörde jag rop och skrik, det var kaos utanför. Alla skrek: "En skåpbil kör på människor, en skåpbil kör på människor", berättar en person som bor vid platsen för BBC.

Föraren av bilen, en 48-årig man, uppges ha försökt fly från platsen, men hölls kvar av människor tills polis kunde gripa honom. Han fördes till sjukhus för att ses över, enligt Metropolitanpolisen. Hans psykiska hälsa kommer att utredas.

En person dödförklarades på platsen medan åtta skadade har förts till tre olika sjukhus. Två personer har också behandlats för lättare skador på plats, enligt polisen.

– Det är hjärtskärande, det var inte en olycka, säger ett annat ögonvittne till The Daily Telegraph.

"Attack mot alla"

Brittisk antiterrorpolis har kopplats in i fallet, vid sidan av den vanliga polisen.

– Det här var en attack mot London och alla Londonbor, säger Neil Basu, som är samordnare för polisens antiterrorarbete.

Han bekräftar att händelsen utreds som en terrorattack, eftersom alla tecken tyder på det, men att det är för tidigt att uttala sig om motivet.

Han säger att alla offren är muslimer och att två av de som vårdas på sjukhus är allvarligt skadade

"Fruktansvärd terrorattack"

Storbritanniens premiärminister Theresa May har blivit informerad, uppger hennes talesperson enligt Reuters. May bekräftar att händelsen utreds som en möjlig terrorattack. Ett extrainsatt säkerhetsmöte kommer att hållas under dagen.

May säger att hennes tankar är hos "dem som skadats i den fruktansvärda händelsen och deras anhöriga, samt med räddningspersonalen som arbetar på platsen".

Oppositionsledaren Jeremy Corbyn twittrar att han är "helt chockad" över vad som hänt. "Mina tankar är med alla som drabbats av denna hemska händelse", skriver Labourledaren på Twitter.

Londons borgmästare Sadiq Khan beskriver det som "en fruktansvärd terrorattack mot oskyldiga människor". Han skriver på Facebook att polisen satt in extra resurser för att lugna människor, "särskilt de som firar ramadan"

Harun Khan, ordförande för Storbritanniens muslimska råd (MCB), säger att det utifrån ögonvittnesskildringar "verkar som att förövaren hade islamofobiska motiv". Rådet beskriver det som en medveten attack mot muslimer och vill se förstärkt säkerhet kring moskéer efter händelsen, skriver Reuters.

Brottades ned

Ögonvittnen berättar för Daily Telegraph att den misstänkte brottades ned av människor som höll i honom fram till att polisen anlände.

Under natten förekom även uppgifter om att det ska ha funnits fler personer i bilen och att en knivbeväpnad man attackerat personer, men enligt Metropolitanpolisen "finns inga rapporter om att människor fått några knivskador".

Händelsen kommer bara drygt två veckor efter att London drabbades av ett terrordåd. Angriparna inledde attacken den 3 juni med att i hög fart köra in en skåpbil bland gående på London Bridge, en av stadens broar över Themsen. Därefter attackerades människor med kniv. Åtta personer dödades i den attacken, plus de tre misstänkta gärningsmännen.

Den 22 mars dödades fem personer när en man körde över människor på Westminster Bridge i London.

FAKTA Finsbury Park Moskén vid Seven Sisters Road har tidigare varit känd för att ha lockat radikala islamister men har sedan en ny ledning tog över 2005 helt ändrat inriktning, rapporterar AFP och Reuters. Moskéns tidigare imam Abu Hamza dömdes 2015 till livstids fängelse i USA för att ha bistått terrorister. Stadsdelen Finsbury Park beskrivs som ett arbetarklassområde, ett par kilometer norr om centrala London, med många olika nationaliteter. Området är annars mest känt för att vara hemmaplan för fotbollsklubben Arsenal. På matchdagar är gatorna och pubarna fulla av fans, skriver The Guardian. Läs mer

TT