Därför försenas det brittiska drottningtalet

Storbritannien. Drottning Elizabeth skulle under måndagen ha inlett det brittiska parlamentsåret med sitt traditionstyngda tal. Men utdragna regeringssamtal och långsamt torkande getskinnspergament skjuter regeringsförklaringen på framtiden.

Drottningtalet är omgärdat av traditioner och ska med pompa och ståt inleda arbetsåret i parlamentet. Men i år är inte mycket som det brukar i Storbritannien.

Nyvalets kalldusch för premiärminister Theresa May och hennes konservativa parti Tories har inneburit långdragna diskussioner med nordirländska DUP för att kunna bilda en minoritetsregering. Drottningtalet var planerat till måndagen men har skjutits upp till på onsdag. Förutom det uppenbara problemet - att via drottningen lägga fram sina planer för det kommande året utan att ha en färdig regeringsöverenskommelse på plats - har en regeringskälla gett en annan orsak till förseningen i The Guardian.

"Tar tid att torka"

Drottningtalet nedtecknas traditionsenligt på getskinnspergament - som trots namnet inte är gjort av get utan snarare högkvalitativt arkivpapper - som tar flera dagar att torka, vilket innebär att ett tal inte kan ändras i sista minuten. Det behövs med andra ord en tydlig plan, som delas av det tilltänkta stödpartiet DUP, innan talet kan tecknas ned.

En av Storbritanniens sista tillverkare av veläng (ett tunt pergament gjort av skinn) hävdar dock att regeringen använder fel bläck och inte borde skylla på underlaget.

– Om du väljer bläck "a" torkar det på 20 sekunder, om du väljer bläck "b" tar det dagar. Det finns många olika sorters bläck och därför många olika torkningstider, säger Paul Wright till Radio 4.

Drottningtalet väntas oavsett detta bli en kortfattad historia, givet det parlamentariska läget för May och hennes kollegor som förlorade sin majoritet i valet den 8 juni.

Tar bilen

Buckingham Palace har också sagt att parlamentsöppnandet kommer att äga rum med "reducerade ceremoniella element". Bland annat kommer drottningen inte att bära Imperiestatskronan och hon kommer att åka bil till parlamentet istället för som brukligt, häst och vagn.

Det parlamentariska året löper vanligtvis från vår till vår. Men regeringen har beslutat att förlänga det med ett år för att låta ledamöterna diskutera det brittiska EU-utträdet utan avbrott. Storbritannien ska lämna EU i mars 2019.

FAKTA Traditionstyngt i parlamentet Det traditionstyngda "Queen's speech" inleder det brittiska parlamentsåret med sedvanlig pompa och ståt. I talet lägger regeringen fram sina planer för det kommande året. Parlamentets öppnande omgärdas av många traditioner. Vakter i uråldrig mundering brukar genomsöka källarna i Westminster för att se till att inga mordbrännare gömmer sig därnere och en särskild budbärare - "black rod" - skickas iväg för att kalla till sig underhusets ledamöter. Dessa svarar i sin tur - enligt traditionen - med att först drämma igen dörren framför budbäraren, för att markera sitt oberoende. I traditionerna ingår även att en av parlamentets ledamöter hålls som "gisslan" i Buckingham Palace under talet. Läs mer

TT