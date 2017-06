Theresa May: "En attack mot muslimer"

Storbritannien. En person har konstaterats död och ett tiotal är skadade efter att en 48-årig man körde in i en samling människor på väg hem från en moské i London strax efter midnatt.

– Det här var en attack mot muslimer, nära deras böneplats, säger premiärminister Theresa May.

Hon säger att dådet är "precis lika vedervärdigt" som tidigare terrordåd och lovar att bekämpa terror och extremism, vem som än ligger bakom.

– Det var en attack som, än en gång, riktades mot vanliga och oskyldiga människor. Den här gången var det brittiska muslimer, när de lämnade efter att ha brutit fastan och bett tillsammans under den här heliga tiden på året.

Theresa May säger att polisen betecknade det som en terrorhändelse inom åtta minuter.

– Liksom all terrorism, i alla dess former, så delar den samma grundläggande mål: Den syftar till att splittra oss och bryta upp banden av solidaritet mellan medborgare som vi har i det här landet. Vi kommer inte att låta det ske, säger premiärminister Theresa May utanför premiärministerbostaden på Downing Street.

Firade ramadan

Enligt vittnesuppgifter var människor på väg hem från moskén efter kvällsbönen under fastemånaden ramadan när den vita skåpbilen kom körande i hög fart.

– Från fönstret hörde jag rop och skrik, det var kaos utanför. Alla skrek: "En skåpbil kör på människor, en skåpbil kör på människor", berättar en person som bor vid platsen för BBC.

En person dödförklarades på platsen medan åtta skadade har förts till tre olika sjukhus. Två personer har också behandlats för lättare skador på plats, enligt polisen.

"Ville döda alla"

Föraren av bilen, en 48-årig man, försökte fly från platsen, men hölls kvar av människor tills polis kunde gripa honom. Han fördes till sjukhus för att undersökas, enligt Metropolitanpolisen. Hans psykiska hälsa kommer att utredas.

– Han skrek att han ville döda alla muslimer. Precis så sade han, ord för ord, säger ögonvittnet Khalid Amin till BBC.

Mannen är gripen, misstänkt för mordförsök. Enligt polisen finns inga andra misstänkta gärningsmän.

– Jag skulle vilja tacka de människor som hjälpte polisen att gripa mannen och som arbetade med poliserna för att på ett lugnt och städat sätt få honom i fängsligt förvar. Deras återhållsamhet under de rådande omständigheterna är berömvärd, säger Neil Basu, som är samordnare för polisens antiterrorarbete.

Samlats för att hjälpa

Han säger att alla offren är muslimer och att två av de som vårdas på sjukhus är allvarligt skadade. Han bekräftar att händelsen i Finsbury Park i norra London utreds som en terrorattack, men säger att det är för tidigt att uttala sig om motivet.

Händelsen inträffade samtidigt som ett antal människor samlats för att hjälpa en man som hade fallit ihop på trottoaren. Enligt polisen är den person som konstaterats död samma man som kollapsade, men Neil Basu säger att det är för tidigt att avgöra om hans död orsakades av påkörningen eller av sjukdomsfallet.

Tredje attacken

Händelsen kommer bara drygt två veckor efter att London drabbades av ett terrordåd. Angriparna inledde attacken den 3 juni med att i hög fart köra in en skåpbil bland gående på London Bridge, en av stadens broar över Themsen. Därefter attackerades människor med kniv. Åtta personer dödades i den attacken, plus de tre misstänkta gärningsmännen.

Den 22 mars dödades fem personer när en man körde över människor på Westminster Bridge i London.

FAKTA Moskén i Finsbury Park Moskén vid Seven Sisters Road har tidigare varit känd för att ha lockat radikala islamister men har sedan en ny ledning tog över 2005 helt ändrat inriktning, rapporterar AFP och Reuters. Moskéns tidigare imam Abu Hamza dömdes 2015 till livstids fängelse i USA för att ha bistått terrorister. Stadsdelen Finsbury Park beskrivs som ett arbetarklassområde, ett par kilometer norr om centrala London, med många olika nationaliteter. Området är annars mest känt för att vara hemmaplan för fotbollsklubben Arsenal. På matchdagar är gatorna och pubarna fulla av fans, skriver The Guardian. Läs mer

TT