Ryssland höjer tonen efter nedskjutning i Syrien

Syrien/Ryssland. Ryssland varnar den USA-ledda koalitionen i Syrien att man nu betraktar alla dess flygplan och drönare i området som mål. Beskedet är ett svar på USA-koalitionens nedskjutning av ett av syriskt stridsplan vid staden Tabqai söndags.

I uttalandet från det ryska försvarsdepartementet heter det att allt flyg över området kommer att betraktas som presumtiva måltavlor, men det nämns inget om att skjuta ned koalitionsflygplanen.

Det var första gången under konflikten i Syrien som en incident liknande söndagens inträffade. Hittills har Ryssland, som stöttar Syriens regering, och USA som leder en kurdisk-arabisk koalition i kampen mot terrororganisationen IS, haft en direkt kommunikationslinje för att undvika incidenter i luften. Men den "heta linjen" användes inte under söndagen, enligt Ryssland.

Stänger "heta linjen"

Ryssland avbryter nu med omedelbar verkan kommunikationen med USA över direktlinjen, meddelar Moskva.

"Ledningen av koalitionsstyrkorna använde inte den etablerade kommunikationskanalen för att förhindra incidenter i syriskt luftrum. Moskva avslutar samarbetet med den amerikanska sidan från den 19 juni", meddelar försvarsdepartementet.

Både den ryske biträdande utrikesministern Sergej Ryabkov och regeringen i Damaskus kallar nedskjutningen av det syriska planet för en "aggressiv handling".

En amerikansk militär talesman har, enligt Reuters, sagt att man på grund av händelsen ompositionerat sina flygplan över Syrien, för att öka säkerheten för den amerikanska personalen.

Vill återupprätta kontakten

– Vi kommer att arbeta diplomatiskt och militärt de kommande timmarna för att återupprätta kontakten, säger den amerikanske generalen Joe Dunford och syftar på den "heta linjen" till Ryssland.

Han tillägger att den använts "under de senaste timmarna".

Det var ett amerikanskt F/A-18E Super Hornet-plan som sköt ned en syrisk SU-22 som påståtts bomba i närheten av alliansstyrkor i söndags. Piloten ska ha skjutit ut sig över IS-kontrollerat område, och hans öde är okänt, enligt Rysslands försvarsminister.

TT-AFP