IS till motattack i Mosul

Irak. IS genomförde under söndagen och natten till måndagen en serie attacker mot de irakiska styrkor som försöker återerövra Mosul, uppger irakiska armékällor. Attackerna ägde rum i ett skede då IS pressats tillbaka till Mosuls gamla stad, och i delar av staden som irakiska styrkor redan tagit kontroll över.

Enligt den irakiska generalen Mohammed al-Khodari satte IS-krigare som gömt sig bland civilbefolkningen eld på hus och bilar. Han ser attackerna som ett utslag av desperation och ett tecken på att terrorgruppen snart kommer att drivas ut ur staden.

– När de känner att nederlaget närmar sig går de till motattack någon annanstans för att avleda uppmärksamheten och visa att de fortfarande är starka. Den här attacken visar att de snart kommer att besegras i Mosul, säger Mohammed al-Khodari.

TT-AP