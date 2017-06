Nätattacken sprider sig till fler länder

Den förra stora attacken slog till den 12 maj och låste datorena för hundratusentals användare, genom att kryptera innehållet på hårddiskarna tills en lösesumma har betalats. Utpressningsmasken, kallat Wannacry (benämns även Wcry eller WanaCrypt0r eller Wannacrypt), infekterade Windows-system och krypterade filer både lokalt och på delade nätverk.

Om Wannacry varit ett vanligt datorvirus hade massor av människor behövt klicka på länkar för att det skulle spridas, men med en så kallad mask räcker det att en enda dator i ett nätverk blir smittad.

Masken utnyttjade en säkerhetslucka i ett protokoll kallat SMB som används för att exempelvis skrivare och servrar ska kunna kommunicera med varandra inom ett nätverk.

Det berodde enligt säkerhetsexperter på att hackarna använt ett verktyg som ursprungligen utvecklats av USA:s underrättelseorgan NSA, kallat Eternal Blue, som kan sprida viruset inom ett datanätverk.

Redan den 14 mars hade Windows släppt en uppdatering, en så kallad patch, som täppte till säkerhetshålet. Viruset drabbade därför bara användare som inte uppdaterat.

Att låsa upp en drabbad dator kostade 300-600 dollar, motsvarande cirka 2 500-5 300 kronor, i den digitala valutan bitcoin.

Källor: CERT.se, AFP, Reuters, Romab, The Financial Times, The New York Times