Qatar: "Belägring"

Qatar. Utrikesministrarna från Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Bahrain och Egypten träffas i dag i Egyptens huvudstad Kairo för att diskutera Qatarkrisen. Samtidigt kallar Qatars utrikesminister blockaden mot landet för en belägring.

Mötet inleddes vid lunchtid och kommer att följas av en presskonferens. De fyra länderna anklagar Qatar för att stötta terrorism, och har i princip infört en blockad mot landet. Qatar har tidigare avvisat en lista med 13 krav för att de diplomatiska relationerna ska återupptas, däribland att landet ska klippa banden till Saudiarabiens regionala rival Iran samt stänga ned mediebolaget al-Jazira.

Efter att tidsfristen förlängts har Qatar kommit med ett formellt svar på kraven via medlaren Kuwait. Vad svaret innehåller är inte känt.

"Avsluta belägringen"

Parallellt med mötet i Kairo kommenterar Qatars utrikesminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani krisen under ett besök hos tankesmedjan Chatham House i London.

– Qatar fortsätter att efterlysa dialog, säger Al-Thani.

Al-Thani går också till angrepp mot Saudiarabien och Förenade arabemiraten som han menar är drivande i åtgärderna mot landet.

– De kräver att vi ger upp vår självständighet för att avsluta belägringen.

Negativ prognos

Det naturgasrika Qatar är världens per capita rikaste land, men krisen har fått kreditvärderingsinstitutet Moody's att ändra sin prognos för landets ekonomi till "negativ". I ett uttalande skriver Moody´s att "sannolikheten för en utdragen period av osäkerhet som sträcker sig in i 2018 har ökat och att konflikten ska lösas under de närmaste månaderna ser avlägset ut".

TT-AFP