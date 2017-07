"Welcome to hell" tar emot i Hamburg

Tyskland. Hamburg samlar sig för stora protester under G20-mötet som inleds den tyska staden i morgon. Men redan ikväll väntas demonstrationer, och då med hälsningen "Welcome to hell" (välkommen till helvetet) som protesttema.

Säkerhetspådraget är enormt och mellan 15- och 20 000 poliser är redo att hantera både fredliga och konfrontationslystna demonstranter. Omkring 100 000 demonstranter väntas, och enligt tyska säkerhetsexperter bedöms omkring 8 000 av dessa vara vänsterextremistiska och våldsbenägna, skriver AFP.

Cirka 30 demonstrationer är föranmälda inför och under mötet, och bland arrangörerna märks anti-globaliseringsaktivister, miljöorganisationer, fackföreningar, studentföreningar och kyrkliga grupper.

Redan på torsdagseftermiddagen greps sex personer för att de kastat flaskor mot poliser, och omkring 11 000 protesterande tågade genom Hamburg till tonerna av technomusik och under banderollen "I'd rather dance than G20" (jag dansar hellre än G20).

Ett av aktivistnätverken bakom Välkommen till helvetet-kampanjen är Autonomous nordic alliance. Kampanjen har låtit meddela att man kommer att försöka blockera hamnen i Hamburg på fredag för att hindra deltagare att komma fram till mötet.

TT-AFP-Reuters