Bränder och plundring på Hamburgs gator

Tyskland. Oroligheterna och gatukravallerna under G20-mötet i Hamburg fortsätter och stadens polis har under dagen begärt in extra förstärkningar från andra håll i Tyskland. På fredagskvällen blossade nya kravaller upp.

Vid niotiden på kvällen startade en demonstration under namnet "Revolutionär anti-G20-demonstration" i stadsdelen St. Pauli. Den fick dock snabbt avblåsas av polis sedan den urartat. Demonstranter byggde barrikader och attackerade polisen med slangbellor, flaskor och smällare. Polisen svarade med vattenkanoner och vid ett tillfälle varningsskott.

Oroligheterna är främst på gatan Schulterblatt, huvudgata i den populära stadsdelen Sternschanze. Där råder kaos. Tidningen Hamburger Morgenposts reporter skriver att meterhöga barrikader brinner, tusentals människor är ute på gatan, affärer plundras och brandkåren kan inte ta sig fram.

Samtidigt har de boende tröttnat på kravallerna. Tidningen Die Zeits reporter på plats rapporterar att boende i området försöker övertala demonstranterna att sluta ta gatstenar. Några har till och med tagit tillbaka stenar och lagt dem på rätt plats.

Allvarligt skadade

Antalet skadade poliser efter framför allt torsdagskvällens kravaller har stigit till närmare 200. Hur många som har gripits är oklart.

På fredagsförmiddagen skadades elva personer skadades allvarligt vid en konfrontation mellan polis och demonstranter. Det var när demonstranterna försökte ta sig över en mur som ett galler brast under tyngden av människomassan och de störtade fyra meter.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel fördömde på fredagen våldsamheterna och slog fast att de var oacceptabla:

– Jag ger säkerhetsstyrkorna som tjänstgör mitt fulla stöd. Det är ett hårt jobb och vi är väldigt tacksamma.

Hamburgpolisen var förstärkt redan sedan tidigare, även med personal från grannlandet Österrike. Omkring 20 000 poliser var inkallade, något som alltså Hamburgpolisen nu bedömer som otillräckligt.

Tårgas och vattenkanoner

Det har varit oroligt sedan i torsdags kväll. Flera polisbilar har satts i brand i stadsdelen Altona. Hamburg beskrevs på fredagen som belägrat och den laddade stämningen märktes i hela staden.

– Man ser helikoptrar och polisbilar överallt. Just nu ser jag hur en demonstration rör sig mot mitt område, där det normalt är väldigt lugnt. Jag sitter på balkongen och ser ett svart rökmoln lite längre bort, så även här brinner någonting, berättar Elise Landschek, journalist på public service-mediebolaget Norddeutscher Rundfunk, över telefon till TT från sitt hem i stadsdelen Eimsbüttel.

– Vi hade en demonstration med 12 000 personer som inleddes i går kväll klockan sju, däribland tusen personer som vi kallar Svarta blocket, som hade maskerat sig, säger en talesperson för polisen i Hamburg till TT.

Våldsamheter bröt ut när polisen uppmanade de svartklädda att ta av sig maskerna.

Rutor till affärer krossades och bråte sattes i brand. Polisen använde tårgas och vattenkanoner för att skingra den våldsamma delen av demonstrationen.

Kapitalism och klimatförändringar

Säkerheten på G20-mötet, där världens politiska höjdare befinner sig, är rigorös. Omkring 20 000 poliser har kallats in och helikoptrar och drönare ska övervaka protesterna. En tillfällig arrestlokal har satts upp, med kapacitet för 400 gripna.

Hamburg vill till varje pris undvika en repris av sammandrabbningarna vid G8-mötet i italienska Genua 2001, då en demonstrant sköts ihjäl av polisen, och av våldsamheterna under EU-toppmötet i Göteborg samma år.

Omkring 30 olika demonstrationer har fått tillstånd att inta gatorna under mötet.

Uppemot 100 000 demonstranter har väntats till Hamburg inför och under G20-mötet, som pågår i under fredagen och lördagen.

FAKTA G20 samlar världens största ekonomier G20-mötet i Hamburg pågår 7-8 juli. De permanenta medlemmarna är 20: Argentina, Australien, Brasilien, Frankrike, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Ryssland, Saudiarabien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet, Tyskland, USA samt EU. Initiativet till gruppen togs 1999 som en reaktion på finanskrisen i Asien. Sedan 2008 har det hållits årliga toppmöten, då medlemsländernas ledare har deltagit. Värdskapet växlar mellan länderna. Församlingen har ingen formell beslutskraft, men mötena utmynnar i gemensamma riktlinjer för medlemmarna. Källor: Globalis, www.g20.org, Ritzau Läs mer

TT