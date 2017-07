Kritik mot att Ivanka Trump tog pappas plats

G20. En kort stund ersattes USA:s president Donald Trump av en annan Trump under G20-mötet i Hamburg. Dottern Ivanka intog hans plats vid mötesbordet, omgiven av Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan, Angela Merkel and Theresa May.

Vita huset förklarade att hon suttit längre bak, men flyttade fram till huvudbordet en kort stund när presidenten gick för att träffa andra världsledare.

Händelsen undgick inte kritik. Den politiska analytikern och författaren Anne Applebaum rasar på Twitter mot att en "icke vald, okvalificerad, oförberedd New York-kändis" framhålls som "den bästa att representera Amerikas nationella intressen".

Tidigare under dagen hyllade Donald Trump sin dotter inför världsledare som samlats till stöd för kvinnliga entreprenörer. Han sade att han var mycket stolt över Ivanka.

– Om hon inte vore min dotter, så skulle allt ha varit så mycket enklare för henne, sade han.

TT-AFP