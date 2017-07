Åter oroligt efter G20-mötets slut

Tyskland. De tidvis våldsamma protesterna i Hamburg fortsatte även efter det att G20-mötet avslutats.

För tredje kvällen i rad brann uppbyggda barrikader på gatorna.

Polisen attackerades sent på lördagskvällen med flaskor och svarade med vattenkanoner på flera platser, skriver tyska medier. Polisen twittrade att människor skulle lämna oroliga områden, för att inte utsätta sig för fara.

All tågtrafik på stationen i området Sternschanze ställdes in. Butiker utsattes under kvällen för plundring och fönsterrutor på en bank slogs sönder, skriver Die Zeit. Vid halv två skrev tidningen att uppbyggda barrikader hade satts i brand.

Omkring klockan halv fyra på morgonen twittrade polisen att situationen lugnat ned sig.

"Inte välkomna"

Nyhetsbyrån Reuters skrev tidigare under kvällen att det rörde sig om "hundratals" svartklädda personer som var ute på gatorna den tredje kvällen.

Flera poliser har skadats, även i natt. Räddningstjänsten sade att skadade personer togs omhand, men nämnde inget antal.

Tidigare under eftermiddagen samlades omkring 50 000 personer för en demonstration under parollen " G20 - ni är inte välkomna". Vid ett tillfälle attackerade omkring 100 maskerade personer polisen på plats.

Merkel fick kritik

Lördagskvällen ser ut att ha varit lugnare än de två tidigare. Då var det stundtals kaotiskt på gatorna när över tusen personer ur det så kallade svarta blocket deltog i våldsamma protester. Barrikader sattes i brand, butiker plundrades och över 200 poliser skadades i sammandrabbningarna. Omkring 140 personer har gripits, enligt polisen.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel har fått kritik för att just Hamburg, ett välkänt fäste för vänsterextremister, valts för G20-mötet.

Chefen för polisen i Hamburg har sagt sig vara chockad över kraften i upploppen, plundringarna och "vågen av destruktiv ilska".

TT