Fler skadade och gripna i Hamburg

Tyskland. De våldsamma protesterna i Hamburg fortsatte in på den tidiga söndagsmorgonen.

Poliser har skadats och demonstranter har gripits - men natten tycks lugnare än de två tidigare.

G20-mötet i Hamburg avslutades på lördagen och följdes av kravaller.

För tredje kvällen i rad brann uppbyggda barrikader på gatorna. Våldsamma demonstranter kastade stenar och flaskor på polisen och flera gripanden gjordes, enligt Die Zeit, som inte skriver hur många. Polisen svarade med vattenkanoner och tårgas, och twittrade att människor skulle lämna oroliga områden för att inte utsätta sig för fara.

All tågtrafik på stationen i området Sternschanze ställdes in. Butiker utsattes under kvällen för plundring och fönsterrutor på en bank slogs sönder, skriver Die Zeit.

Omkring klockan halv fyra på morgonen twittrade polisen att situationen hade lugnat ned sig.

"Inte välkomna"

Nyhetsbyrån Reuters skrev tidigare under kvällen att det rörde sig om "hundratals" svartklädda personer som var ute på gatorna den tredje kvällen.

Flera poliser har skadats, även i natt. Räddningstjänsten sade att skadade personer togs omhand, men nämnde inget antal. Sedan i torsdags har totalt 213 poliser skadats, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Hur många demonstranter som har skadats är oklart.

Tidigare under eftermiddagen samlades omkring 50 000 personer för en demonstration under parollen "G20 - ni är inte välkomna". Vid ett tillfälle attackerade omkring 100 maskerade personer polisen på plats. En representant från polisfacket i Tyskland anklagade på fredagen det anarkistiska Svarta blocket för att "kapa fredliga demonstrationer" för att sedan "medvetet attackera" polisen.

Våldsamheterna från något tusental personer har under helgen överskuggat att närmare 100 000 människor hade samlats för att fredligt demonstrera mot G20-ländernas politik, bland annat med budskap om kraftiga åtgärder mot klimathotet och lösningar på migrant- och flyktingkrisen.

Merkel fick kritik

Lördagskvällen ser ut att ha varit lugnare än de två tidigare. Då var det stundtals kaotiskt på gatorna när över tusen personer ur Svarta blocket deltog i våldsamma protester. Barrikader sattes i brand, butiker plundrades och molotovcocktails kastades från hustak.

Totalt har 144 personer gripits sedan kravallerna började i torsdags och ytterligare 144 personer har omhändertagits. Det innebär att närmare 290 personer har satts i fängsligt förvar, rapporterar NDR.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel har fått kritik för att just Hamburg, ett välkänt fäste för vänsterextremister, valts för G20-mötet.

Chefen för polisen i Hamburg har sagt sig vara chockad över kraften i upploppen, plundringarna och "vågen av destruktiv ilska".

Minst 20 000 poliser kallades in till G20-mötet, bland dem personal från Österrike.

FAKTA G20 samlar världens största ekonomier G20-mötet i Hamburg har pågått 7-8 juli. De permanenta medlemmarna är 20: Argentina, Australien, Brasilien, Frankrike, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Ryssland, Saudiarabien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet, Tyskland, USA samt EU. Initiativet till gruppen togs 1999 som en reaktion på finanskrisen i Asien. Sedan 2008 har det hållits årliga toppmöten, då medlemsländernas ledare har deltagit. Värdskapet växlar mellan länderna. Församlingen har ingen formell beslutskraft, men mötena utmynnar i gemensamma riktlinjer för medlemmarna. Källor: Globalis, www.g20.org, Ritzau Läs mer

TT